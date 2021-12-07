الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل أوركسترا الموهوبين وكردان بساقية الصاوى

ستروبيرى سوينج
ستروبيرى سوينج

تقيم ساقية الصاوي حفلات مميزة خلال شهر ديسمبر، وتستعرض «الدستور» أبرز حفلات الساقية خلال الأيام المقبلة. 

ستروبيرى سوينج

لكل محبى فريق كولد بلاى العالمى ساقية الصاوي بالزمالك تقدم "ستروبرى سوينج"بمشاركة فريق 404 لأول مرة، السبت 11 ديسمبر فى السابعة مساءً بقاعة النهر ويقدم الفريق موسيقى الروك والبوب الغربى، فريق 404 هو فريق روك مصرى يقدم كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين وبيتليز وايروسميث وغيرهما.

حفل أوركسترا الموهوبين

تستعد فرقة أوركسترا الموهوبين لتقديم حفل غنائى بقيادة المايسترو كريم عبدالعزيز، الثلاثاء فى السابعة والنصف بمسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، تهدف الفرقة إلى رعاية الموهوبين في الغناء العربي والعزف على الآلات الموسيقية بمختلف أنواعها، والحفاظ على التراث الغنائي والموسيقي العربي.

حفل كردان

تستقبل ساقية الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة كردان على مسرح النهر، الأربعاء 15 ديسمبر في السادسة والنصف مساءً بقيادة الفنان وعازف العود والملحن علي المنسى وتقدم الفرقة مزيجاً من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين. 

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة "كردان" على مسرح النهر، الأربعاء 15 ديسمبر في السادسة والنصف مساءً بقيادة الفنان وعازف العود والملحن علي المنسى وتقدم الفرقة مزيجاً من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة "كردان" على مسرح النهر، الأربعاء 15 ديسمبر في السادسة والنصف مساءً بقيادة الفنان وعازف العود والملحن علي المنسى وتقدم الفرقة مزيجاً وتقدم الفرقة مزيجاً لفرقة مزيجًا.

مصري حفل المقبل الفرق عرب كيا الموهوبين موسيقى الروك تهدف تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي حف

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وائل لطفى

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