الحوار والنقاش.. التنمية البشرية طريقك لتقويم السلوك

ابتسم محمود على، وهو اسم مستعار، حينما تذكر ما كان يؤمن به فى السابق من أفكار متطرفة، وما كان يعتقده خلال رحلة بحث طويلة استغرقت سنوات من عمره، حيث كان يرى أنه لا يوجد أى اختلاف بين التطرف والإيمان، كلاهما نفس الشىء، فقد كان فى وقت ما يوافق على الكثير من الأفكار التى تؤدى إلى انتهاج العنف بحجة «الإيمان» و«التدين»، دون وعى.

عند سؤال «على» عن سبب عدوله عن تلك الأفكار المتطرفة، أجاب بأن أشخاصًا مقربين نصحوه باللجوء إلى طبيب نفسى، أو خبير تنمية بشرية لتعديل سلوكه.

فى علم التنمية البشرية، استنتج الكثير من الخبراء أن غالبية الأشخاص الذين بدلوا مواقفهم وتراجعوا عن أفكارهم المتطرفة كانوا يعانون من نقص ما فى حياتهم، مثل عدم وجود هدف أو غاية الإحساس بالهدف.

فى الوقت الحالى يواظب «على» على حضور دروس تعديل السلوك مع مجموعة من الأقران تحت إشراف خبراء التنمية البشرية، ليكون السؤال: كيف تواجه التنمية البشرية التطرف، وتعيد تشكيل العقول وتقويم السلوك؟

للإجابة عن السؤال التقينا عددًا من الخبراء، وكانت البداية مع مايكل كمال، الذى قال إن الشخص المتطرف فكريًا أو دينيًا هو الذى لا يقدم منفعة لنفسه ولا لمجتمعه، وعلى هذا فيجب التركيز على النية الإيجابية وراء هذا الفكر حتى لو كان خاطئًا، فالهجوم ليس وسيلة للوصول إلى حل، يجب أن نسمع معتقداته ونحترم ذكاءه، فلا يجب معاملته مثل الأطفال، لأنه حين يجدك منصتًا، فسيحب الاستماع إلى ما ستقوله حتى لو كان ضد آرائه العنيفة.

وأضاف لـ«الدستور»: «هناك دائمًا مبدأ إنسانى يقول: وراء سلوك كل إنسان نية إيجابية على الأقل لهذا الشخص فقط، لذلك فنحن نحاول أن نجد أرضية مشتركة، فعلى سبيل المثال كلانا يقدر قيمة العلم والتفكير النقدى، ويجب أن نحاول اتباع الأدلة، وسنكون حينها مستعدين للانتقال إلى نقطة الخلاف، وما هو الفكر اللا أخلاقى غير الصحيح، وبالتالى نستطيع حينها أن نحوّل الأفكار والقناعات إلى اتجاه آخر، ويكون مصدرها فى الغالب البيئة الناشئة أو من وسائل الإعلام والتجارب الشخصية».

وتابع: «الأشخاص الذين مروا بالعديد من المشاعر السلبية كالحوادث واقتربوا من الموت، فى الغالب يبنون قناعاتهم من هذا المنطلق، ينقمون على ما حدث ويحاولون التعبير عن غضبهم بتلك الطريقة، حينها ينظر إلى الصورة من منطلقه هو، ولا يؤمن بالحكمة الكبيرة وراء تلك الحادثة، لذلك يجب التأكيد على أهمية تربية النشء على الأسس الدينية الصحيحة وتقبل الابتلاءات، وتوضيح صحيح وعاجل لمبدأ الثواب والعقاب».

وأوضح «كمال»: «هناك وسيلة أخرى لتقويم التطرف الفكرى وهى طرح أسئلة جيدة، حيث يتم إجبار هؤلاء المتطرفين بتلك الطريقة على توضيح ما يؤمنون به، وهذا سيدفعهم أيضًا إلى اكتشاف الثغرات فى آرائهم، التى ستجعلهم يتساءلون مرة أخرى عن مدى صحتها، وفى الغالب يجرى توجيههم إلى بعض الأنشطة التى تسهم فى إعادة تشكيل بعض الأفكار كالخدمة العامة فى الجيش أو لكبار السن، أو الانضمام إلى فريق فى مستشفى سرطان الأطفال، حينها يدرك هؤلاء الأشخاص القيمة الحقيقية للإنسان، وأهمية وجوده، ومن ثم يعدلون عن أفكارهم العنيفة».

واختتم: «فى كثير من الأحيان ما يريده الناس حقًا هو دليل علمى، ففى عالم العلم تشير الأدلة إلى البيانات التى يمكنك رؤيتها أو سماعها أو تذوقها أو لمسها أو شمها، وهى أشياء تؤكد فرضية ما بشكل مباشر، وفى سياق العلم ستقود هذه الأدلة إلى نتائج ملحوظة، ومع ذلك فإن الدليل العلمى ليس هو النوع الوحيد من الأدلة، هناك العديد من الحقائق الموجودة لا يمكننا إثباتها من خلال الأدلة المادية، على سبيل المثال ليس لدينا دليل مادى على أن الحياة لها معنى أو أن القتل خطأ، بالطبع نحن نفهم أن هذه العبارات صحيحة بغض النظر عن الأدلة، هذا بالضبط أيضًا ما يجب أن يصل إلى فكر المتطرف، فهناك أشياء لا يكون لها دليل، ولكنها حقيقة نلمسها بقلوبنا».

وفى السياق ذاته، قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك، إن الشخص المتطرف يبحث عن علاقة ما يفتقدها، وأن التطرف ليس له أى علاقة بالجانب العلمى للشخص، فمن الممكن أن يكون المتطرف مهندسًا أو طبيبًا، فى تلك الحالة لا يملك الوعى الكافى لكى يعرف الفرق بين أن يكون متطرفًا أو أن يكون متدينًا، كذلك فإنه، وقبل كل شىء، يبحث عن المكانة قبل الحصول على احتياجاته الشخصية، فالكل يدرك «مربع ماسلو» الذى يدور حول توفير احتياجات الشخص التى تبدأ من العمل والمال والأمن، ثم المكانة الاجتماعية.

وأضاف: «من يتم تجنيده ويصبح متطرفًا فهو يبحث عن المكانة قبل الاحتياجات. علم التنمية البشرية يقدم بعض النقاط المهمة من أجل إنقاذ الشخص سواء كان متطرفًا أو إذا كان على أبواب هذا الفعل، من خلال مناقشته فى السلوك وليس المعتقد، لأنك إن تحدثت فى الدين فسيفوز عليك على الأغلب لأنه ليس لديه استعداد لسماع الاتجاه المعاكس، أما النقطة الثانية فلا بد من معرفة السبب وراء هذا الحال، ما الذى يجعله على استعداد لتلك الأفكار، ومن ثم يمكنك الدخول وتفنيد كل جزء، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير».

واختتم: «النقطة الثالثة لا بد أن تكون هناك قدوة، والكارثة عندما تكون القدوة هى السبب فى التطرف، سواء كانت هذه القدوة فى مسجد أو كنيسة أو أى مكان آخر وحينها نبحث عن الأب والأم، فيجب دراسة الحلقة بأكملها التى تحيط بهذا الشخص، أما النقطة الرابعة فتكمن فى الإحساس الداخلى والشعور بالعظمة والتعالى، الذى لن يحدث إلا عن طريق الحديث عن الأفكار المتطرفة، حينها فقط، سيعيرك الآخرون انتباههم، وفى تلك الحالات يتم توجيه الشخص إلى أن يبذل مجهودًا جسديًا كممارسة الرياضة، فهى قادرة على القيام بعملية معقدة يتمكن فيها الدم من الانتقال إلى العضلات، فلا تسمح للشخص بالتفكير كثيرًا فى مثل هذه الأمور المتطرفة».