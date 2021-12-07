ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام الجزائر فى كأس العرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني، عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الجزائر ومصر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش - أكرم توفيق - أحمد فتوح - أيمن أشرف - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين فيصل - محمد شريف - مروان حمدي.

البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داوود - أحمد رفعت - مصطفي فتحي - مهند لاشين -محمد عبدالمنعم - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة.