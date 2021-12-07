ياسر عبداللطيف يكتب: شهوة الملاك

مشهد «1»

فى حضرة المشنقة، فوق «الطبلية»، وردًا على السؤال التقليدى، قال للجلادين ورجال القانون إن رغبته الأخيرة هى أن يغتسل حتى لا يقابل ربّه نجسًا. كان إسهال مائى قد أصابه فى الطريق من الزنزانة حتى موضع حتفه. لم يستطع التحكم فيه وهم يجرونه جرًّا، كما انفتح صنبور بوله من الناحية الأخرى فوصل وقد ابتل بنطاله الأحمر تمامًا وتلوث بنفاياته حتى فاحت روائحها بقوة فى الهواء الثقيل لغرفة الإعدام. قوبِل طلبه بالصمت التام من قِبل مأمور السجن والقاضى وكبير الأطباء. لو أخذوه للاستحمام فذاك يعنى الفترة الزمنية التى يستغرقها مشوار آخر حتى حمامات عنابر الحبس، ثم فترة الاغتسال نفسها، ثم العودة من هناك مرة أخرى، وذلك بالتأكيد إهدار كبير للوقت الحكومى، ولوقت الباشوات الكبار الذين جاءوا لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم. أدرك الجلادون مغزى صمت الكبار، فسيق إلى موضعه فوق مركز الطبلية دون تلبية الطلب، وأُحكِمت الأنشوطة حول عنقه، وألبسوا رأسه الكيس القماشى الأسود.

مشهد «2»

استيقظ عاطف ظُهرًا كعادته وكان وحيدًا فى البيت. ذهبت أمه إلى عملها وشقيقته إلى الجامعة. وجد جريدة الأهرام على مائدة الطعام فى الصالة. كان يقلب الصفحات بتكاسل ودون اكتراث كبير وهو يرشف الشاى، عندما وقع على الخبر فى أسفل الصفحة الأولى. كانت الحادثة الأولى من نوعها فرجّت البلد رجًّا. وتابع الناس باهتمام بالغ تفاصيل القضية، وحيكت الأساطير حول الضحيتين وعُصبة الأشرار، لا سيّما المتهم الأول. تنفس عاطف الصعداء بعد أن قرأ الخبر مرتين حتى حفظ أسماء المأمور والقضاة وضباط المباحث المشرفين على العملية، ابتسم ابتسامة خفيفة من جانب فمه. وضع الجريدة جانبًا وحمل كوب شايه، ووقف فى الشباك. همُّ كبير انزاح، وعادت له راحة البال، وامتلك الفضاء حوله حرّا من جديد.

مشهد «3»

فى شظية كبيرة مثلثة الشكل من مرآة محطمة تستند على حوض اغتسال صغير، وقف صلاح يمسد شاربه الكثّ وينظر مليّا إلى عينى نفسه ليرى قدرتهما على التأثير والإخافة. لم يتخط الرابعة والعشرين لكن تلك الحزمة من الشعر الأسود التى ترسم مستطيلًا ناقص الضلع تحت منخاريه أكسبته عمرًا مرعبًا فوق عمره. تاريخ من الشقاوة والتثبيت واللعب بالمطاوى فى مرابع طره الحجَّارة وكوتسيكا وعزبة المصرى أذاعت صيته حتى المعصرة. فى عزبة العسكرى الصغيرة، المتاخمة لليمان الأحكام المشددة، وفى حمام بمرحاض بلدى وحوائط رمادية نشعت الرطوبة فى أجزائها السفلى وعلاها طحلب أخضر، وقف يمشط شاربه الكثّ، الذى استوحاه من شارب ثابت البطل، حارس مرمى الأهلى والمنتخب القومى المغوار، الذى صدّ طاقمًا كاملًا من الركلات الترجيحية بلا اهتزاز. كان أبوه سجّانًا فى الليمان فاستحق بيتا من تلك البلوكات الرمادية فى عزبة العسكرى، التى يشغلها سجانو وحراس المُجمَّع التأديبى.

كان صلاح قد فتح بابًا خاصًا لغرفته على الشارع مباشرةً. يدخل ويخرج دون أن يضطر للمرور داخل بيت العائلة والاحتكاك بأهله. ويأتى له الأصدقاء ليلًا يسهرون للصباح فى الغرفة دون أن «يجرحوا» حرمة الدار. وعُرفت غرفة صلاح فى عموم طرة كغرزة بإمكان الشباب أن يزوروها متسلحين بأى من صنوف الكيف ليقضوا هناك الوقت الطيب نظير أن يؤمنوا لصلاح نصيبه الخاص مما أتوا به. وبالطبع فاحت الروائح وشوهدت الحقن البلاستيكية وأنابيل الماكستون فورت الفارغة متناثرة تحت شباكها، وعلى الرغم من أن الغرفة على مبعدة خطوات من نقطة شرطة طرة البلد، إلا أن ذلك البيت فى النهاية مملوك للصول فتحى أبوحلاوة والد صلاح، وهو- شئنا أم أبينا- من رجال الشرطة المحصنين، وبيته وأبناؤه بالتبعية كذلك، ما لم تُجتاز الخطوط الحمراء.

مشهد «4»

برز الفنان حمدى الوزير فى دور الكمسارى «ضيف» فى فيلم «سوّاق الأتوبيس» للمخرج عاطف الطيب. الفيلم عن قصة للمخرج محمد خان الذى لم يعتد الكتابة لا لنفسه أو لغيره، وهو يحمل روح عوالمه أكثر مما يحمل روح عوالم عاطف الطيب، فهو كما تخيله خان فيلم «طريق» من النوع الذى يهواه وقدمه أكثر من مرة. سائق حافلة حكومية، ويمتلك تاكسى ليحسّن دخله، يجوب القاهرة يوميًا مستعرضًا شوارعها، بل ويقطع الطرق السريعة خارجها نحو دمياط وبورسعيد ليزور شقيقاته وأبنائهن، ويطلب المساعدة من أصهاره لإنقاذ ورشة أبيه. وهنا يبدأ تدخل السيناريست بشير الديك والطيب نفسه، فيرفعا القصة، أو يهبطان بها بالأحرى، للمستوى الرمزى، وتتحول ورشة الأب المهددة بالهدم إلى أمثولة عن ضياع الوطن، وتتحول القصة بأكملها إلى هجائية لعصر الانفتاح وانهيار القيم الأبوية الجميلة. ويتصاعد ذلك المنحى عندما يكتشف البطل، الذى جسده نور الشريف، البعد الوطنى والنضالى لقضيته، فيستدعى زملاءه السابقين فى الجيش ليساعدونه على إنقاذ الورشة/ الوطن. كان سائق الباص الوطنى «الأسطى حسن» زوج الحسناء شاهقة الجمال ميرفت أمين يعامل مساعده الكمسارى ضيف/ حمدى الوزير، كما يعامل أستاذ فى معهد المسرح تلميذًا موهوبًا يشى بفنان بارع، فيتسامح مثلًا مع العلاقة الناشئة بينه وبين شقيقته الحسناء، وهذا نحسبه من شطحات خان. وهكذا، وبخلاف عدد من الأدوار التليفزيونية المتفرقة. وجد حمدى الوزير مكانه بين قطاع من ممثلى الأدوار الثانية المجيدين فى عقد الثمانينيات مع فنانين من طراز محمود مسعود ومحمد كامل وحسن العدل. وكان دور «ضيف» فى سواق الأتوبيس هو أوضح حضور للفنان حمدى الوزير حتى تاريخه، وكاد أن يثبت عنه صورة ابن البلد الأسمرانى الشهم الطيب، لكن للقدر تصاريف أخرى.

مشهد «5»

غدًا امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى. عاطف ويونس يجلسان فى غرفة الأول وأمامهما نسختان من كتاب «الأضواء» فى اللغة العربية مفتوحتين، ونسخة قديمة من رواية «ديفيد كوبر فيلد» على جانب الطاولة. جهاز الكاسيت بجانبهما يذيع أغنية «القديسون فى الجحيم» لجوداث بريست، وصوت الجهاز خفيض ليضفى على جلستهما سمت التركيز فى الاستذكار. عاطف يقصّ على يونس كيف عضّ ديفيد يد ميردستون زوج أمه، ويضحك. يسأله يونس: هل تعتقد أن ديفيد كوبر فيلد هو تشارلز ديكنز نفسه؟ الامتحان غدًا، لكن ذلك غير مهم. وكانت ذبذبات الهيفى ميتال تفعل فعلها مع توتر فقد موضوعه بعد أن بدت المدرسة بكل ما تعنية كيانًا سخيفًا ناسه غارقين فى الافتعال والتظاهر، عالم يستحق قطيعة تقطعه. وقف الصديقان فى النافذة يدخنان ويطلان على سور معهد اللاهوت المقابل لغرفة عاطف، هادئًا وغارقًا فى صفائه المسيحى وكأنه فى مكان آخر غير القاهرة. كأن خداعًا بصريًا أخبرهما عن شخص يقف منفردًا بجوار السور. المسافة ليست بعيدة، لكن الظلام والضوء الأصفر الشحيح لعمود الإضاءة الوحيد جعلا وجود ذاك الشخص شبحيًا. حدّقا، فتبين أنّها فتاةُ فى بنطال وقميص أبيضين واقفة تدخن بمفردها بجوار السور، وتبدو كمن لا ينتظر شيئا. تراجع دافيد كوبر فيلد، ودقات درامز جوداث بريست تراجعت، وعلى الرغم من الساعات القليلة التى تفصلهما عنه تراجع امتحان اللغة العربية الوشيك، والذى يفتتح أسبوعين من الهم والقلق ينتهيان لتبدأ إجازة الصيف. بدأت الإجازة الآن. عطلة من كل شىء يحتل فراغها، فضول عنيف دفعهما للنزول من الغرفة لمطالعة خبر تلك الفتاة الواقفة وحدها تدخن بجوار سور المعهد.

مشهد «6»

فيما يأكل «الطبخة السوداء» وهى باذنجان مقطّع ومطهو بالماء دون مرق أو دسم، وبلقمة كبيرة من خبز السجن الطازج، مضغ حصاةً اختبأت وسط الدقيق فكسرت أحد ضروسه العلوية طوليًا حتى الجذور. الألم الرهيب أفسد حتى اللحظات القليلة التى لا تزال تنبض بالحياة مع مذاق الخبز الطازج وحده. حتى تلك الرائحة للأرغفة الخارجة توًا من الفرن، والتى تحرك غدد الحياة فى جسد محكوم بالإعدام، ارتبطت خلال الأيام التالية بالعصب المنخور الذى يدق كمطرقة فى المخ مباشرة. صارت رائحة الخبز الساخن هى رائحة ألم الضرس المُذِل. طلب من العرّيف مصيلحى سجّان العنبر أن يساعده فى الإحالة إلى مستشفى السجن ليرى طبيب الأسنان، فيخلع ما تبقى من الضرس أو يكتب له دواءً يسكت ذلك الطرق الذى يثقب اليافوخ ويبكيه كالنساء دون اعتبار للبذلة الحمراء ولا لـ«أرجوحة الرجال» التى تنتظره. كان مصيلحى قد خدم مع أبيه لسنوات فى سجن العقرب ويساعده كثيرًا، لكن لا حيلة فى الإعدام. فوعده أن يفعل ما بوسعه، وأعطاه بعض حبات القرنفل الجاف المعروف بتخديره لألم الأسنان وقال له: «خد عضعض فى دول.. هايريحوك شوية لغاية ما نشوف موضوع المستشفى».

مشهد «7»

اقترب عاطف ويونس من الفتاة وهما يفتعلان فتوةً وجرأة. كلّمها يونس أولًا وسألها إن كانت تحتاج أى مساعدة. فأجابت بالنفى. أثارتهما وقاحة نظراتها. كانت تبدو من عمرهما أو أكبر قليلًا. تدخن بشراهة. سألها عاطف عمّا تفعل فى هذا المكان، باعتباره من سكّان تلك البقعة ومسئولا بشكل ما عن صدّ تسلل الغرباء إلى المحيط. قالت إنها لا تفعل شيئًا، ومستعدة لفعل أى شىء، ولكنها جائعة جدًا! تصاعدت الإثارة حتى منتهاها. داخل رأس كل منهما دار السؤال الغريزى: هل سأرى أخيرًا ذلك الشىء، هل سألمسه وألجة وأشم رائحته. هى فتاة حقيقية. تبدو مطرودةً أو مشردة ولا تنتمى للمنطقة بأى حال من الأحوال. تقف فى ظلام شارع ١٥ وحدها تدخن لا تلوى على شىء، ومستعدة لأى اقتراح. قال عاطف: لنقفز السور إلى ملعب الكرة التابع للمعهد لنجلس هناك فى الهدوء. الرهبان نائمون الآن وهم أصدقاؤنا على أى حال، ومسالمون بطبيعتهم. ردت الفتاة بحدة: «لا ما أنطش أسوار.. جيبولى أكل وبعد كده اللى عايز يخلَّص يخلَّص». زادت كلمة «يخلّص» من استعار خيالهما. كانت المرة الأولى التى يسمعان فيها فتاةً تتكلم بهذا الوضوح. سألاها عمّا تريد أن تأكله. «آكل كبدة... آكل سجق.. لحمة مفرومة.. فول بقوطة.. أى حاجة». لفتت كلمة لحمة مفرومة انتباه يونس. كلّ ما قيل مفهوم. سجق وكبدة وفول، لكن اللحمة المفرومة تبدو غريبة فى هذه الجملة. هل تؤكل وحدها. أيبيعها أحدهم مطهوةً؟ تذكر عربة ساندويتشات الكبدة بجوار محطة الثكنات. ذاك الرجل يبيع بجانب الكبدة نوعين من السجق: نوع إسكندرانى مبهر ونوع آخر مفروط من أنابيبه المعوية يبدو بالفعل كلحم مفروم مجهول المصدر.

عرّفا نفسيهما، وعرفت الفتاة نفسها باسم «عتاب»، ولم يشك كلاهما أن ذاك ليس اسمها، وأنه مستعار من اسم المطربة السعودية الإفريقية، التى كان قد ذاع صيتها فى القاهرة تلك الأيام نفسها. اتفقا أن يأخذاها إلى كشك ساندويتشات الكبدة نفسه عند محطة الثكنات، النقود القليلة فى جيوبهما تسمح بذلك، والمسافة خمس دقائق من السير. سار ثلاثتهم بحذاء سور معهد اللاهوت فى شارع ١٥ حتى التقى مع شارع ٨٧ فانحرفوا فيه يسارًا فى اتجاه المحطة، وبعد دقيقة أخرى كانت على يسارهم بوابة مدرستهما الرئيسية، وكان عم عبدالظاهر الغفير جالسًا يدخن المعسل على الجوزة جوار الباب. ألقيا عليه التحية وهما مترددين، فرد باقتضاب ونظر لهما بفضول أثاره وجود تلك الفتاة الغريبة بجوارهما. لكنهما لم يكترثا وواصلا السير. وبعد بضعة عشرات من الأمتار قابلا هشام عبدالله زميلهما فى الفصل يسير عائدًا فى الاتجاه المعاكس، ويحمل تحت إبطه كتبًا مما يعنى أنه عائد من درس خصوصى للمراجعة النهائية ليلة الامتحان. وقفا ليسلما عليه وعرّفاه على «عتاب». أدرك من تلقاء نفسه الموضوع، وقرر الذهاب معهم إلى بائع الساندويتشات إياه، مُمنيا نفسه بالشىء نفسه الذى يتمناه زميلاه.

بجوار محطة قطار «ثكنات المعادى» ثمّه ما يشبه السوق الصغيرة، تضم متاجر وحوانيت تبيع بضائع وخدمات مختلفة: بقال كبير وآخر صغير، متجر للأدوات المنزلية، تاجر دواجن، وسباك ومتجر خضروات وفواكه، ومقهى شعبى لا يؤمه سوى سائقى التاكسى، وعربة الكبدة الزجاجية التى احتلت رصيف المشاه عند التقائه بسور المحطة، وفى ذلك الحيز الذى استقطعته بين العربة والسور وضع الرجل طاولتين يأكل عليهما الزبائن. على واحدة منهما، وإذ وصل أصدقاؤنا الأربعة، وجدوا حمادة المغربى وعلى حمد جالسين إلى طبق به هرم من الساندوتشات وآخر به حفنة من قرون الفلفل الأخضر. جلس الركب إلى الطاولة المجاورة، وتقاطعت التحيا والأحاديث الصغيرة بين الطاولتين، وما إن انتهت «عتاب» من التهام عدد من الساندوتشات، حتى كان حمادة وعلى قد انضما للطاولة الأخرى، وللرحلة نفسها. تحركوا جميعًا من لدى بائع الساندويتشات بحثًا عن «مُكنة»، الركب الذى بدأ بعتاب مع عاطف ويونس، ارتفع إلى أربعة أفراد بعد أول منعطف، ثم صاروا ستة بعد مغادرة المطعم كعصابة من قطط ذكور تزحف خلف رائحة الشهوة لدى قطة حائض يزدادون قطًا جديدًا عند كل ركن. صرحت عتاب بأكثر من طريقة أّنها لا تقبل مضاجعات الهواء الطلق. وعليه، فكما تم استبعاد ملعب الرهبان، تم استبعاد فناء مدرسة فيكتوريا الذى يسهل التسلل إليه، والمناطق المهجورة على شريط السكك الحديدية، وحديقة شارع القنال المظلمة، وصحراء دجلة القريبة.

قال حمادة المغربى إنه يعرف شابًا من طرة يعمل فى محل الحلوانى القريب اسمه خالد الخواجة يستطيع أن يدبر مكانًا بالتأكيد: فهو «صايع» كبير. توجهوا جميعًا إلى الحلوانى، ودخل حمادة المتجر ليخرج لهم بخالد الخواجة. كان شابًا نحيفًا طويلًا وفى الضوء الكابوسى لمصابيح الفلورسنت الخضراء التى تزين واجهة المحل تبينوا وجهه الملىء بالندبات والجروح القديمة. قال الخواجة إنه سيأخذهم إلى صديق له عنده مكان مأمون فى عزبة العسكرى. ولم يتطلب الأمر سوى عبور «مخر السيل» أو المجرى المائى الفارغ الذى يفصل المعادى عن طرة، ثم تجاوز نقطة الشرطة، ثم محطة قطار طرة، ثم بانحرافة بسيطة كانوا جميعًا فى قلب العزبة بين بيوتها الشبيهة بمكعبات رمادية من طابق واحد. وعند أحدها طرق خالد الخواجة بابًا جانبيًا فخرج له شاب قصير بملامح غاضبة وشارب كث مربع لم يكن سوى صلاح أبوحلاوة نفسه. وقفوا هم الستة على مبعدة خطوات: يونس وعاطف وهشام وحمادة وعلى وبينهم عتاب فى ملابسها الرجالية لا تبين أنوثتها، فيما أخذ الخواجة يهمس لأبوحلاوة بما لا يسمعون.

بعد نحو دقيقتين اقترب أبوحلاوة منهم وخلفه خالد. وقال: تعالى يا عتاب نومتك عندى الليلة دى. ثم موجهًا كلامه لجمع الشباب: مع السلامة إنتو بقى وما نجيلكوش فى حاجة وحشة. وبهدوء شديد واستكانة انسلت عتاب من وسطهم ودخلت تحت جناح أبوحلاوة. فكر عاطف: هذا شاب متين ويكبرنى ببضعة أعوام لكنه أقصر منى نحو ١٥ سنتيمترًا ونحن عصبة. وكان يونس يفكر: نحن فى منطقته، لا فائدة من الاشتباك معه. خسرنا المعركة بضربة قاضية فى الجولة الأولى وطارت عتاب. انبرى عاطف متشجعًا بتفوق قامته رأسيًا على أبوحلاوة وقال له مُصطنعًا لهجة حادة: يعنى إيه يا باشا؟ هو خالد قال لك إيه؟ مش ده الاتفاق! رأى أبوحلاوة تلميذًا فى نحو السادسة عشرة يتبجح ويُسائله مُغترًا بطوله. فدفعه فى صدره دفعة مؤلمة وقال «امشى ياد منك له من هنا». ومضى نحو الداخل ساحبًا عتاب من ذراعها، وعندما همّ خالد الخواجة بالدخول معهما استوقفه وقال «ارجع يالله مع العيال دى عالمعادى زى ما جيت بيهم». عاد الركب مطأطئى الرءوس، وفى الطريق أخذ عاطف ويونس يقرعان الخواجة بتهكم سام وسط ضحك الثلاثة الآخرين. وبدا الخواجة بطوله الفاره ونحافته وندبات وجهه تافهًا للغاية.

وبعد بواخ المغامرة، واحتقان الآمال، تبقت حقيقة وحيدة، وهى أن امتحان اللغة العربية بعد ساعات، وأنه سيفتتح أسبوعين من السهر ووجع الرأس.

من مجموعة «موسم الأوقات العالية»