الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«قمة مجاملات».. بايدن وبوتين يلتقيان لتفادى تصعيد عسكرى فى أوكرانيا

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

عقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قمة افتراضية، لتفادي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

تفاصيل القمة «الروسية الأمريكية» الافتراضية 

وبدأت المحادثات بين بايدن وبوتين بتبادل مجاملات نقلها التليفزيون الروسي، وأعرب بايدن عن سروره للقاء بوتين، مبدياً أمله في أن يجري لقاءهما المقبل وجها لوجه.

وقال بوتين مبتسما: «تحياتي سيدى الرئيس».

وظهر «بوتين» في مقطع فيديو قصير بثه الكرملين جالسا خلف طاولة طويلة بمقره في سوتشي على البحر الأسود، فيما شارك بايدن في اللقاء من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ولم تبث واشنطن أي مشاهد عن اللقاء.

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وائل لطفى

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