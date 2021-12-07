الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، اليوم، في أبوظبي، مع رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية بروسيا فالنتينا ماتفيينكو، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التنسيق الثنائي القائم في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جلسة المباحثات تطرقت إلى مناقشة أخر تطورات الأوضاع بالمنطقة وفي بعض الدول العربية، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات والجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والجهود الإنسانية والإنمائية للإمارات.

وأكد الجانبان التزامهما بنظام عالمي قائم على المبادئ المتعددة الأطراف، والرغبة في التسوية السياسية والدبلوماسية لحالات النزاع، ودعم الحوار والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات المختلفة، واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ونبذ التطرف والإرهاب، مشيرين إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية والتشريعية، والاستفادة من الخبرات والتعاون بين البلدين في مجال النقل والسياحة والصناعة وعلوم الفضاء.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين المجلسين الصديقين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ودعم عملية التوزيع العادل للقاحات.

من جانبه، أكد غباش أن الشراكة الإماراتية - الروسية تتعدى التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تعتبر روسيا شريكا بارزا لبلاده على الساحة الدولية، وأن العلاقات مبنية على تاريخ طويل من المصالح المشتركة والتعاون السياسي بشأن القضايا السياسية التي تخص المنطقة، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة لمواصلة هذا التطور في العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية والسياسية والبرلمانية.

بدورها، قالت ماتفيينكو إن روسيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الإمارات على المستوى الأكاديمي والتعليمي وهناك تعاون في مجالات الابتكار والصناعة والفضاء والطيران وتقديم الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا فقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% ووصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مشيدة بالتعاون القائم في القطاح الصحي وفي مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت أهمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين في تطوير العلاقات ودعم القضايا المشتركة، وأن روسيا داعمة للأمن والاستقرار ولجهود مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف.