«النظافة الشخصية في ضوء السنة النبوية».. محاضرة بكلية التمريض جامعة الأزهر

أقام فريق "أزهريون على المنهج" بجامعة الأزهر، محاضرة علمية بعنوان "النظافة الشخصية في ضوء السنة النبوية"، بكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي ألقاها كل من: الشيخ محمود ربيع حسن، وفضيلة الشيخ محمد الشاذلي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أكدت الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، حرص الكلية على تنظيم مثل اللقاءات الثقافية، برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لتوعية الطالبات، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على تحمل مسئولياتها تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتة إلى أنها قامت بزيارة ميدانية لمستشفى 57357 بجانب قيام طالبات الكلية بقوافل توعوية شملت المدارس والشركات؛ بهدف بث الوعي المجتمعي خلصة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا.



وألقى الشيخ محمد الشاذلي كلمته، والتي حثت على قيمة النظافة وأنها أهم القيم الإسلامية، والإسلام ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ في الشريعة الإسلامية، كما أنها عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه.



وتناول الشيخ محمود ربيع، آداب النظافة الشخصية في حياة الرسول ﷺ والتي يجب علينا القيام بها؛ امتثالا بالنبي ﷺ، لأنه ﷺ حث على أن يكون المسلم نظيفا في بدنه وثوبه ومكانه، واستدل على ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة.



واختتم اليوم ببعض الأسئلة المطروحة من قِبل الطالبات وبفقرة إنشاد وتحدّثن بعض الطالبات عن النظافة الشخصية في العلم الحديث.

ويشار إلى أن الفريق نظم مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية التي تناقش العديد من القضايا المستجدة على الساحة بالتعاون مع عدد من كليات جامعة الأزهر، منذ بد العام الدراسي الجديد، ضمن أنشطته في خدمة العملية التعليمية.