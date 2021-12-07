البرلمان العربي مدينًا تفجير البصرة: لن ينال من جهود الحكومة في فرض الأمن والاستقرار

أدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي وقع قرب المستشفى الجمهوري بمحافظة البصرة العراقية صباح اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وشدَّد البرلمان العربي على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار، ولن تزيد الشعب العراقي إلا عزماً وإصراراً على التصدي بكل قوة لمخططات وأعمال الجماعات الإرهابية الخبيثة التي تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، مؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا العمل الإرهابي متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق اليوم وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بإنجاز تحقيقات سريعة لكشف المخططين للتفجير الإرهابي بالبصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر: "وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".

وأضاف: "‏قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا".

وقتل أربعة عراقيين وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى تفجير نفّذ بواسطة دراجة مفخخة قرب جسر الصمود وسط محافظة البصرة، وكشفت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن الحادث سببه تفجير دراجة نارية فى تقاطع الصمود فى محافظة البصرة.

وأشارت خلية الاعلام الأمنى العراقية إلى أن خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة مازالوا يتواجدون فى مكان الحادث لتحديد طبيعة التفجير وإعطاء تفاصيل أكثر عنه، مؤكدة أنه سيتم إعلان تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

فيما كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، أن انفجار محافظة البصرة صباح اليوم، كان يستهدف مسؤولا استخباراتيا.

وذكرت المصادر لوكالة الابناء الروسية، أن "الدراجة النارية المفخخة كانت تستهدف أحد المسؤولين الاستخباراتيين في المحافظة، والمسؤول عن ملف التحقيق مع جماعات متهمة بتنفيذ عمليات الاغتيال"، وأضافت، أن "الانفجار لم يصل المستهدف، وإنما سيارة مشابهة لسيارته".