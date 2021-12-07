شركات السياحة: سفر المعتمرين يتوقف على إعلان بدء الموسم رسميًا.. والإغلاق مستبعد

قال باسل السيسي، عضو غرفة الشركات الشركات السياحية، إن بدء موسم العمرة وتنظيم برامج المعتمرين يتوقف على إعلان وزارة السياحة بدء الموسم رسميًا من خلال اللجنة العليا للأزمات.

وأكد «السيسي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مشتركا بين وزارة السياحةً والآثار وغرفة شركات السياحية، لوضع كافة الضوابط التنظيمية، وحل جميع المعوقات استعدادًا لبدء الموسم، موضحا أن جميع الشركات السياحية لديها كافة الاستعدادات الخاصة لبدء تنظيم البرامج الخاصة بالمعتمرين بمختلف الفئات، ولكن تنتظر إعلان الوزير بدء العمرة حتى ينثنى للشركات وضع الأسعار وتحديد التكلفة الإجمالية لبرامج العمرة.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت رسميًا فتح السيستم المصريين باستقبال العمرة من الشركات السياحية، وكذلك منظمي الرحلات والوكلاء السعوديين لبدء توثيق العقود، لافتا إلى أن هذا الأمر يستغرق من 20 يوما إلى شهر على الأكثر، وبعدها مباشرة يمكن للمصريين السفر لأداء فريضة العمرة.

احتمالية إعادة الإغلاق

وأكد، أن هناك طلبا ملحوظا على السفر لأداء الفريضة، ولكن ننتظر إعلان الوزارة لبدء تنظيم رحلات العمرة، خاصة أن الأمر أصبح متعلق بصحة وحماية المصريين، مضيفا أن وجود احتمالية إعادة الإغلاق بسبب متحور كورونا أصبحت مستبعدة، خاصة أن العالم أصبح يتعامل مع فيروس كورونا والمتحورات الخاصة به أنه متعايش معنا لفترة، ويجب التعامل معه بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تطعيمات وتعقيم وارتداء الكمامة.