نصائح لقائدي السيارات خلال الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم الثلاثاء حتى صباح بعد غد يوم الخميس، وقالت في بيان رسمي إن هناك رياحا سريعة وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، لذا أطلقت تحذيراتها للسائقين.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي نصائح للمواطنين عند القيادة أثناء الشبورة المائية الكثيفة.

- الوقوف في مكان آمن:

يمكن أن يخلق الضباب الكثيف ظروفا خطيرة على الطريق، خاصة إذا كان الضباب كثيف للغاية أو مصحوبا بظروف مناخية قاسية أخرى، لذا فإن أسلم شيء يمكن فعله هو الوقوف في منطقة وقوف السيارات حتى يختفي الضباب.

التقليل من المشتتات:

يجب وقت القيادة في تلك الظروف المناخية الصعبة، التقليل من المشتتات مثل كتم صوت الكاسيت، وترك الهاتف المحمول تمامًا.

تقليل السرعة:

يجب تقليل السرعة، لأن السائق وقتها لا يستطيع رؤية الطريق أو المركبات الأخرى.

فتح النافذة:

يجب فتح النافذة، لأن ذلك يتيح الاستماع إلى السيارات وسيارات الطوارئ.

استخدام عواكس الطريق:

يجب استخدام عواكس الطريق كدليل لأنه يمكن أن تساعد العلامات على التنقل في المنعطفات.

إيقاف تشغيل مثبت السرعة:

يجب إيقاف تشغيل مثبت السرعة، لأن ذلك سيؤدي لزيادة السيطرة على السيارة.

استخدام الماسحات:

يجب استخدم ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي، إذ سيساعد ذلك في الحد من الرطوبة الزائدة على النافذة وتقليل الوهج.

الضوء المنخفض:

يجب القيادة مع ضوء منخفض، لأن سطوع الأنوار يؤدي إلى تفاقم الرؤية، لأنها تعكس الضباب.

استخدام الحارة اليمنى:

يجب استخدام الحارة اليمني من الطريق كدليل، ولأنها تكون أهدأ.

زيادة المسافة بين السيارات:

يجب زيادة مسافة التتبع الخاصة بالسائق عن السيارات الأخرى، لضمان حصوله على الوقت المناسب للرد على أي عقبات.

استخدام الإشارات:

قد يستخدم السائقون الآخرون المصابيح الخلفية الخاصة بمن أمامهم كدليل، لذلك عندما يكون الشخص مسافرا في مناطق منخفضة الرؤية يجب أن يقوم بالإشارة في وقت مبكر مما يفعل عادة في ظروف الطقس المثالية.

عدم الضغط على الفرامل:

يجب ألا يصطدم السائق بمكابح سيارته عندما يصل إلى منطقة ضباب كثيفة بشكل خاص، قد يريد التوقف حتى يتمكن من استعادة اتجاهاته لكن التوقف في منتصف الطريق في ظل انخفاض مستوى الرؤية يؤدي إلى زيادة فرص وقوع الحوادث.