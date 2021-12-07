الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر يرسل قوافل طبية إلى أسوان

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم، استمرار إرسال القوافل الطبية وتقديم الرعاية الصحية لأهالي محافظة أسوان، بناء على توحيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الالكتروني، أن القوافل الطبية  يومية متنقلة بجميع القرى تشمل مختلف التخصصات والتحاليل والأدوية غيرها، بجانب تقديم خدمات التوعية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي وتوزيع المساعدات الإغاثية مثل البطاطين والمراتب والحصر وأدوات النظافة الشخصية.


وأشارت إلى أنه يتم عمل مسح للأمراض المتوطنة مثل فيروس سى وبي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات، إذ أنه تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

ولفتت، إلى أنه تم وضع خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث لمتابعة أحوال الطقس ورصد الإنذارات المبكرة للأحوال الجوية وتلقي الاستغاثات، بالإضافة إلى تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات، والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة طبقا لتداعيات الأحداث.

وأوضحت الهلال الأحمر المصري، أن الفروع تغطي محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر».

مواجهة أخطار الكوارث

وتعمل جمعية الهلال الأحمر المصري، على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية.

فيروس سي وزيرة التضامن تنظيم الأسرة الهلال الأحمر المحافظات النظافة الشخصية جمعية الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري

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وائل لطفي

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