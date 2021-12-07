الخميس.. لبنى عبدالعزيز ضيفة برنامج «أسرار النجوم»

تحل الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز ضيفة على برنامج أسرار النجوم على راديو نجوم FM في الثامنة مساءً مع إنجي علي.

وتتحدث لبنى عبدالعزيز عن ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 على مسرح الأوبرا، كما تتحدث عن بداياتها ومشوارها الفني.

ولبنى عبدالعزيز ممثلة مصرية، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على الماجستير في التمثيل من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.

بدايتها الفنية كانت مبكرة حيث التحقت ببرامج الأطفال باﻹذاعة وهي في العاشرة من عمرها، وفي الجامعة شاركت بفريق التمثيل، لتقدم بعض المسرحيات على مسرح الجامعة. لكن بداية شهرتها عندما أقنع المنتج (رمسيس نجيب) والدها بعملها بالفن، لتكون بدايتها من خلال فيلم الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ بدور سميحة، والذي حقق نجاحا كبيرا في ذاك الوقت.

توالت أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها عروس النيل، وإسلاماه، غرام الأسياد أدهم الشرقاوي رساله من امراه مجهوله العنب المر آه من حواء هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها (إسماعيل برادة) في أواخر الستينيات، ولكنها عادت في فترة التسعينيات واستأنفت نشاطها الفني بالمشاركة في عدة أعمال منها: (عمارة يعقوبيان، جدو حبيبي).

شاركت لبنى عبد العزيز بصحبة الفنان سوات توفيق مؤخرا في الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث قدموا جائزة أفضل ممثل وممثلة في الختام الذي حضره عدد كبير من النجوم والنجمات وهو المهرجان الذي رأسه المنتج محمد حفظي وكان أبرز الحضور في فعاليته الفنان أحمد الفيشاوي.