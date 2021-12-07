رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا إماراتيًا لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي ورؤساء بعض الجامعات بدولة الإمارات، بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، والدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة ومدير إدارة التعاون الدولي، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، الدكتورة منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعات دولة الإمارات، وخاصة في مجالات التعليم الإلكتروني، والتبادل الطلابي على مستوى الدراسات العليا، والمشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأنشطة الطلابية.

وعقب الاجتماع قامت مجموعة من الوفد بزيارة مبنى مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالمدينة الجامعية «I Hub»، كما قامت مجموعة أخرى بعقد لقاء مع الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات لدراسة سبل التعاون مع الكلية، كما قامت مجموعة ثالثة بالالتقاء بالدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار، لبحث سبل التعاون.

وفي سياق آخر، كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 15 طالبًا وطالبة من أبناء جامعة عين شمس بقصر الزعفران بالجامعة، وتم تقديم هدايا عينية لهم من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» لرعاية طلاب الجامعات المصرية، كما تم التقاط الصور التذكارية.

حضر التكريم عدد من عمداء ووكلاء الكليات، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وعقب مراسم التكريم، قام وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء محمد أمين نصر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بافتتاح معرض دكان الفرحة لدعم 5000 طالب وطالبة من طلاب جامعة عين شمس المستحقين.