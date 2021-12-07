الإمارات تقدم 39 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، تقديم 39 ألفا و497 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و12 ألفا و367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 222.56 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.