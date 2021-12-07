الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتوقع موافقة الصحة العالمية على لقاح «سبوتنيك V» فى 2022

سبوتنيك
سبوتنيك

توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريتشيفسكي، أن يحصل اللقاح الروسي «سبوتنيك- V» على شهادة اعتراف من منظمة الصحة العالمية في النصف الأول من العام المقبل 2022.

وقال بيريتشيفسكي، في تصريح اليوم، إن الاعتراف باللقاح الروسي من قبل المنظمة هو عمل روتيني ويتطلب الاهتمام والتفاعل، معربًا عن أمله أن يتم الإقرار باللقاح في مرحلة ما من قبل منظمة الصحة العالمية.

وسجلت روسيا، اليوم، 31096 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضًا من 32136 حالة في اليوم السابق، إضافة إلى 1182 حالة وفاة جديدة مقابل 1184 في إحصائية أمس الإثنين.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 9 ملايين و864845 حالة، منها 283644 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وزاد عدد المتعافين من كوفيد- 19 خلال اليوم الماضي بواقع 34615 شخصًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8 ملايين 565091 حتى الآن.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعًا ملموسًا في عدد الإصابات الجديدة من 3134 أمس إلى 2573 اليوم، مع ارتفع الوفيات من 91 إلى 94 خلال يوم.

وفي مقاطعة موسكو ظل معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبًا (2208 اليوم مقابل 2215 أمس)، بينما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 62 إلى 52.

وواصلت المؤشرات الوبائية تراجعها بالتدريج في مدينة بطرسبورج، حيث رصدت 2381 إصابة و51 وفاة خلال اليوم الماضي، مقابل 2412 إصابة و55 وفاة في الإحصائية السابقة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق أن روسيا عليها أن تحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية من أجل نشر لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع في العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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