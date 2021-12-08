«رائدة في تصدير الطاقة».. خارطة مشروعات الكهرباء التي نفذتها مصر خلال 4 سنوات

مشروعات الكهرباء

منذ عام 2014 وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة لدعم قطاع الكهرباء وزيادة إنتاجه بافتتاح مشروعات جديدة ضخمة وتطوير المحطات القديمة، حتى وصلت نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر إلى 100% نهاية 2018، بعد أن انتهت وزارة الكهرباء من إنشاء 12 محطة لتوليد الكهرباء، و4 محطات محولة لقدرة كهربائية، و6 مشروعات للخطوط الهوائية جهد 500 كيلو فولت، وبعدها بدأت البلاد في تنفيذ مشروعات الرب الكهربائي مع 5 دول لتصبح رائدة في تصدير الطاقة.. “الدستور” عرضت في السطور التالية خارطة مشروعات الكهرباء التي نفذتها مصر.

نفذت مصر عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وقبرص في إطار خطة مصر للتحول إلى محور عالمي لتبادل الطاقة.

ويتيح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لبلادنا إمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج، والاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء، التي تصل إلى 21 ألف ميجاوات، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، سيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه، كما تضع مصر على رأس الدول المصدر للطاقة لأوروبا، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب إفريقيا باستخدام طريق حرم القاهرة ـ كيب تاون ، ومشروع الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائى لدول شمال إفريقيا.

محطات الكهرباء

وقد افتتحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عدد كبير من محطات الكهرباء، التي دعمت الشبكة الكهربائية في مصر ومنها محطة كهرباء بني سويف، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، وتعد من أكبر محطات الكهرباء في العالم وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، وتم إقامتها على مساحة 500 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 2 مليار يورو.

ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4800 ميجاوت، وهو ما يكفي لتزويد نحو 15 مليون مواطن مصري بالطاقة الكهربائية، وتسهم المحطة بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء.

وتعد محطة البرلس واحدة من أكبر المحطات المركبة في العالم، وبدأت الإنتاج بقدرة 1600 ميجاوات، وتضاعفت لتصل إلى 3200 ميجاوات، قبل أن تصل القدرة الإجمالية لها إلى 4800 ميجاوات، وتضيف ‏14‏ ألفًا و‏400‏ ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء‏، وتضمنت تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعى، وافتتحها الرئيس في 2018.

وأنشأت مصر محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح فى العالم، وتصل القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت إلى 580 ميجا وات، وتضم المحطة 580 مشروع، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات، وافتتحها الرئيس في 2018.