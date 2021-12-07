بريطانيا تفقد السيطرة.. «بارا» تقطع الكهرباء عن 49 ألف منزل

أكدت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن مكتب الأرصاد الجوية خفض درجة تحذيره الأصفر السابق، وتضمن هطول أمطار غزيرة وكان من المتوقع أن يستمر حتى يوم الأربعاء، ولا يزال التحذير الأحمر ساري المفعول في أجزاء من جنوب غرب جمهورية أيرلندا.

وتابعت أن هذا هو أعلى مستوى للإنذار بالطقس في البلاد وقد أدى إلى إغلاق المدارس في 12 مقاطعة، حيث يوجد حوالي 49 ألف منزل وشركة بدون كهرباء.

وقالت شركة كهرباء أيرلندا الشمالية إن نحو 5500 من عملائها انقطعت عنهم الكهرباء فى وقت سابق اليوم.

وقال متحدث باسم الشركة إنه تم إحضار موظفين إضافيين للتعامل مع جهود الإصلاح وقد حشدت وكلاء اتصال إضافيين للتعامل مع أي استفسارات قد تكون لدى العملاء فيما يتعلق بعملية الإصلاح في منطقتهم.

وأكدت الإذاعة البريطانية أنه في الوقت نفسه، تم إصدار تحذيرات صفراء من الأمطار والرياح والثلوج في معظم أنحاء بريطانيا العظمى، بما في ذلك أسكتلندا حيث تهدد العاصفة بتعطيل المناطق التي لا تزال تتعافى من العاصفة أروين.

وقال ميت إيرين إن مقاطعات كورك وكيري وكلير من المتوقع أن تواجه رياحًا تزيد سرعتها عن 130 كيلومترًا في الساعة (80 ميلًا في الساعة)، فضلًا عن مزيج من الفيضانات الساحلية والمد والجزر والعواصف.

ذكرت الإذاعة الوطنية الأيرلندية RTÉ أنه تم تسجيل عاصفة بلغت 113 كم / ساعة في الساعة 06:00 على جزيرة شيركين، قبالة ساحل كورك مباشرةً وفي مدينة كورك، امتد نهر لي إلى أرصفة المدينة في وقت سابق من صباح اليوم.