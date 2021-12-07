«عبدالغفار» يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلي لشئون التعليم والطلاب

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عُقد برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، في رحاب جامعة عين شمس.

وأشار التقرير، إلى توجيه المجلس الشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن الكتاب الذي تم طبعه بمطابع الجامعة، والذي تضمن تقارير متعلقة بأنشطة الوعي المجتمعي الطلابي عن العام الجامعي 2020/2021، والذي تم إعداده من قبل الجامعات؛ بناءً على قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والمجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض المجلس تقريرًا حول إجراءات اللجنة العليا لاختبارات القدرات، حيث تم التأكيد على بعض التوصيات لتنفيذها خلال العام الدراسي القادم 2022/2023، ومنها ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية طوال فترة اختبارات القدرات، واتخاذ إجراءات نحو إعداد "بنوك أسئلة" من أساتذة مُتخصصين؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من اختبارات القدرات.

الأنشطة الطلابية

وأحيط المجلس علمًا بموافقة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عدد من الأنشطة الطلابية ومنها، إقامة المُلتقى الأول للجامعات المصرية لفرق الموسيقى والكورال بجامعة قناة السويس، وكذلك إقامة المُلتقى الأول للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، حيث سيتم عقدهما خلال إجازة نصف العام الدراسي 2021/2022.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، برئاسة السيد د. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، على أن تقوم اللجنة بوضع معايير لمسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية.

نشاط رقمي

ووافق المجلس على أن تكون جامعة عين شمس مقرًا لقطاع الأنشطة الطلابية للجامعات، كما تم الاتفاق على التنسيق بين د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للانشطة الطلابية وجامعة الوادي الجديد؛ للاستعداد لإقامة نشاط رقمي، تحت إشراف الاتحاد العام للكشافة والمُرشدات.

كما وافق المجلس على عقد مُلتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات، خلال الفترة من 7 – 13 فبراير 2022، وذلك على هامش احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي للجامعة عام 2022.