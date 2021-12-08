وقع في صدام مع الأزهر.. محطات في حياة قديس المسرح «كرم مطاوع»

يصادف اليوم ٧ ديسمبر ذكرى ميلاد القديس المسرحي كرم مطاوع، الذي عشق المسرح وأصبح راهبا به، ولم يريد أن ينفصل عنه على الرغم من وقوفه أمامه كاميرات السينما والتلفزيون.

حياته

اسمه الحقيقي كرم مصطفى محمود وشهرته كانت كرم مطاوع ولد في ٧ ديسمبر عام ١٩٣٣، بمدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ درس في مدارس كفر الشيخ، وأتى للقاهرة للحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام ١٩٥٥.

حصل على جائزة وسام الفنون من الدرجة الأولى بعد تقديمه عدة مسرحيات على مسرح الجامعة، ثم التحق في هذا الوقت بأكاديمية الفنون في روما، وعاد إلى مصر مرة اخرى، ليقدم أول أعماله بمسرحية الفرافير عام ١٩٦٤، ثم مسرحية الفتى مهران.

زيجاته

تزوج الفنان كرم مطاوع ٣ مرات، زوجته الأولى هي السيدة ميريت فالجوم او كما كان يناديها الناس مارجريت الإيطالية وأنجب منها ولدين تؤام هم عادل وكريم وبعد انفصال والدتهما تركا مصر وذهبا معها الى ايطاليا.

زوجته الثانية هي الفنانة سهير المرشدي تزوجها لمدة ١٨ عام وأنجب منها الفنانة حنان مطاوع، ولكنهما انفصلا بعد اكتشافها خيانته له وانه تزوج عليها.

زوجته الأخيرة كانت المذيعة ماجدة عاصم، التي تزوجها لمدة ٥ سنوات، وطلقها بعد علمه بإصابته بمرض السرطان بعام واحد.

اعماله:

قدم الفنان كرم مطاوع العديد من الأعمال السينمائية، كان من اهمها فيلم سيد درويش، وقد ثم قدم فيلم إضراب الشحاتين وفيلم أنا والعذاب وهواك، وفيلم امرأة للأسف، وفيلم المشاغبات الثلاثة، والعديد من الأفلام الأخرى وكان أخر أعماله السينمائية فيلم المنسي عام ١٩٩٣، مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا.

بعد ذلك انقطع عن العمل في السينما لمدة ٢٠ عاما، وتفرغ وقتها للمسرح وقدم مسرحيات عديدة اهمها: يا بهية وخبريني، تأليف نجيب سرور، ومسرحية وطني عكا، ومسرحية ليلة مصرع جيفارا.

قدم أيضا مسلسلات درامية اهمها مسلسل الصبر في الملاحات، والأنصار، وامرأة وثلاثة وجوه، وأرابيسك، وأبو البنات، وبرديس، والحرملك، وبلاغ النائب العام، وبين الحقيقة والخيال، والذكاء المدمر.

فيلم الأرض

اختار كرم مطاوع مع المخرج يوسف شاهين كل تفاصيل فيلم الارض وحصره شاهين في دور المخرج المنفذ، الأمر الذي جعل كرم يثار عليه، قائلًا: "أنا زيي زيك، وأنا مخرج الفيلم معاك"، وانسحب من الفيلم للإهانة وعدم التقدير.

مسرحية ثأر الله

وقف شيخ الأزهر ضد خروج مسرحية ثأر الله إلى الجمهور بجزئيها الحسين ثائرا والحسين شهيدا، التي كان يخرجها كرم مطاوع وأفتوا بحرمانية تمثيل شخصية الإمام علي والسيدة زينب، على الرغم أن الحوار طيلة فترة عرض المسرحية به كلمة قال وكلمة قالت وكانت بطولة عبد الله غيث وأمينة رزق.

وفاته

توفي قديس المسرح كرم مطاوع في يوم ٩ ديسمبر عام ١٩٩٦ عن عمر ناهز ٦٣ عام، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد الذي انتشر بعد ذلك بشكل مفاجئ للغاية في كل أنحاء جسده.