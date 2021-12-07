أول تعليق من أحمد بدير على شائعة وفاته

أعرب الفنان القدير أحمد بدير، عن بالغ استيائه بسبب تكرار ترويج شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف طيلة الفترة الماضية.



وقال بدير: "في الحقيقة أنا لا أعلم ما الذي يستفيده مثل هؤلاء من تكرار ترويج شائعة وفاتي بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وعايز أقول لمروجي هذه الشائعات ربنا يهديكم، أنا بفضل الله بصحة جيدة، وأمارس حياتي بشكل طبيعي".



كان بدير اعتذر عن عدم حضور حفل تكريمه بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، بسبب وفاة شقيقه منذ أيام قليلة، حيث كان مقررا مشاركته في الاحتفال باليوم المصري ضمن فعاليات المهرجان يوم 10 ديسمبر الجاري.

وأشار بدير إلى أنه يستأنف خلال الساعات القليلة المقبلة، تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "آخر دور"، موضحا أنه يقدم شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل.



وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من القصص المختلفة لسكان أحد العقارات في إطار اجتماعي درامي، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.