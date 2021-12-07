الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الجدد بكلية الألسن «صور»

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن
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شهد ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن، بحضور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة السابق، ومحمد سعيد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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كما حضر حفل الاستقبال كل من منار عبدالمعز، عميد كلية الألسن، وأحمد محمد عبدالسلام، عميد كلية الآداب، وعلياء الشريف، وكيل كلية الألسن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات بالكلية.

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وقال ياسر مجدي حتاتة، إن إدارة الجامعة تقدم كافة أشكال الدعم لكل الكليات، وأشاد سيادته بالمستوى العلمي المتميز لطلاب كلية الألسن؛ حيث قدم الطلاب فقرات متنوعة أظهرت تميزهم في اللغات المختلفة.

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ووجَّه حتاتة، الطلاب بضرورة الالتزام بالتقاليد الجامعية، والتحلي بالقيم الطيبة، واحترام الأساتذة، والتحصيل الدراسي الجيد، ليكونوا خريجين فاعلين ونافعين لمجتمعاتهم، مشيرًا إلي أن كلية الألسن من الكليات ذات الأهمية الكبرى.

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من جانبها عبَّرت  منار عبدالمعز، عن سعادتها بحرص  رئيس الجامعة علي حضور حفل استقبال الطلاب بالكلية، حيث يمثل هذا دافعًا كبيرًا للطلاب وإدارة الكلية علي مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص.

وأوضحت أنه تم هذا العام افتتاح خمسة أقسام بالكلية هي: قسم اللغة الانجليزية، والفرنسية، والصينية، والإسبانية،  والإيطالية.

جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجددء بكلية الألسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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