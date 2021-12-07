4 متهمين ضمن تشكيل عصابي يسرق هواتف الطلاب بقنا

تمكّنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 4 متهمين ضمن تشكيل عصابي تخصص في سرقة الطلاب والمواطنين أمام بوابة جامعة جنوب الوادى بمنطقة مساكن عثمان بقنا.

وتبين من التحريات الأولية أن التشكيل العصابى يضم 6 أفراد اتفقوا فيما بينهم على سرقة الطلاب عن طريق المغافلة أثناء دخولهم أو خروجهم من بوابة الجامعة.

وتلقى قسم شرطة قنا عدة بلاغات من طلاب وطالبات الجامعة تفيد تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة أثناء تواجدهم أمام بوابة الجامعة بمنطقة المساكن.

فتم تقنين الإجراءات ومتابعة المشهد أمام البوابة وجرى ضبط كل من: سليم.ر.س، ٢١ عامًا، والعماري.م.م، محمد.ع.م، و عصام.م.إ، وعثر بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة المبلغ بسرقتها.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط، المتهمين الهاربين واللذان شاركا فى ارتكاب وقائع سرقة مع المتهمين المضبوطين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.