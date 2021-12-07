انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا.. الذهب الأخضر» بجامعة أسيوط (صور)

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، المعرض والندوة التثقيفية التي أقامتها الكلية بالتعاون مع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الاراضي الزراعية وشركة تكرير البترول في إطار التعاون الثلاثي المشترك بينهم و التي جاءت تحت عنوان "الجوجوبا: الذهب الأخضر" لحياة كريمة وتنمية مستدامة.

حضر المعرض الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، ونخبة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالجامعة فضلاً عن مشاركة المهندس إسماعيل محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، والدكتور أحمد عمر مدير العلاقات العامة والخدمات بشركة أسيوط لتكرير البترول نيابةً عن الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة الشركة، ونخبة متميزة من رجال الاعمال وممولي المشروعات الصغيرة بالمحافظة وعدد كبير من طلاب الكليات العملية وطلبة الدراسات العليا بالجامعة والمعنيين بزراعة وفوائد الجوجوبا.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وأشادت الدكتورة مها غانم بحرص الدولة على التنمية المستدامة مؤكدةً أن جامعة أسيوط تعي جيدًا أن الزراعة الزراعة أحد أهم أسسها.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وتابعت: جامعة أسيوط رائدة جامعات الصعيد ولذلك تهتم كلية الزراعة بالتنمية الزراعية وتقوم في ذلك بزراعة النباتات عظيمة الفائدة كالجوجوبا حيث قامت بزراعة 30 فدان بها وهي في طريقها لزراعة مساحات أكبر من الأراضي بهذا النبات الذي يعد بحق الذهب الأخضر، داعيةً كلية الزراعة لأفراد برامج مميزة لتعليم الطلاب كيفية زراعة نبات الجوجوبا و الاستفادة منه في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والبحثية والطبية والدوائية ومجال توليد الطاقة.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وأوضح الدكتور عادل محمد، أن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على نبات الجوجوبا والتعريف بأهميته وإمكانية وطرق الاستفادة منه لما لهذا النبات من دور كبير في تنمية البيئات الصحراوية حيث أنه نبات صحراوي يتحمل الجفاف والحرارة الشديدة والبرودة الشديدة والتصحر والملوحة كما أنه يقاوم الآفات، كما أن للنبات فوائد عظيمة طبياً وبحثياً واقتصادياً، مضيفاً أن مصر تحتل المركز الأول عربياً في تميز سلالات الجوجوبا ووفرة إنتاجيتها.

وأضاف أن الندوة تضمنت افتتاح معرض يجمع بين المعروضات النباتية للأطراف الشريكة والمنظمة للندوة.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وحاضر فيها المهندس إسماعيل محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الاراضي الصحراوية، والدكتور محرم فؤاد أستاذ خصوبة التربة ورئيس الوحدة بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمي للشركة، والدكتور أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة، والدكتور مجدي محمد ملوك رئيس قطاع المتابعة والتقييم بالشركة، مضيفاً أن الندوة اختتمت بحلقة نقاشية مفتوحة للإجابة على جميع استفسارات الحضور.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وكشف عميد الكلية ان الندوة شهدت تكريم نائب رئيس الجامعة بمنحها درع كلاً من كلية الزراعة والشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، كما تبادلت الكلية والشركة الدروع التذكارية، وقامتا بمنح دروعهما لشركة أسيوط لتكرير البترول.

انطلاق أعمال ندوة «الجوجوبا

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدور كلية الزراعة علي المستويين العلمي و البحثي وكذلك دورها المجتمعي الذي تقوم به من خلال توعية وتثقيف المزارعين او من خلال مزارعها الشاسعة و التي تضمن مئات الافدنة العامرة بأجود أنواع القمح و الخضراوات و الفاكهة وكذلك مزارع الطيور و الماشية و التي يستفيد بمنتجاتها كافة افراد المجتمع الجامعي و المجتمع المحيط.