الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» يناقش مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر

ندوة المجلس القومى
ندوة المجلس القومى للمرأة

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان "مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر"، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقاقة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية واستهدفت الندوة سيدات حى الأسمرات.

وأشاد اللواء حسن الغندور بالدور التوعوي للمجلس القومى للمرأة والذى أدى إلى تقليل حالات العنف، ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالي الحي.

كما أكدت الدكتورة جيهان حسن علي دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها في حي الأسمرات.

وفي جلسة بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة"، استعرضت الدكتورة شيرين غالب تعريف العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في التعليم والعمل والميراث، وأكدت أهمية ممارسة الرياضة.

كما أشارت إلي خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلي العديد من المضاعفات والنزيف وقد يؤدى الى الوفاة، مؤكدة علي أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة.

فيما تحدثت دكتورة زينب النجار عن "مخاطر الزواج المبكر"، مشيرة إلى دور الأم في حماية بناتها من الممارسات والعادات الخاطئة وأنه لابد من إعطاء الفتاة الفرصة لتمارس حياتها بشكل طبيعي، ثم أشارت إلي أهمية تعليم الفتاة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

والقت الدكتورة هدير القصاص الضوء على أنواع العنف ضد المرأة كالعنف اللفظى والجسدي والنفسي، " وآثاره النفسية علي الفتاة، حيث يؤدي إلي انعدام الثقة بالنفس وضعف الشخصية، والاكتئاب والقلق،  وأضافت أن ختان الإناث عادة ليست لها علاقة بالعفة والطهارة.

 

 

 

 

 

 

 

الزواج المبكر ممارسة الرياضة المجلس القومي للمرأة العادات الخاطئة حي الاسمرات العنف ضد المرأة عنف ضد المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

«الصحة»: رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود أسئلة مقالية في امتحان الفلسفة بالثانوية العامة

«لا تتحدث بالهاتف.. والسير عكس الاتجاه».. نصائح المرور لتفادى العاصفة الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون