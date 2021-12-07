«القومى للمرأة» يناقش مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان "مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر"، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقاقة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية واستهدفت الندوة سيدات حى الأسمرات.

وأشاد اللواء حسن الغندور بالدور التوعوي للمجلس القومى للمرأة والذى أدى إلى تقليل حالات العنف، ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالي الحي.

كما أكدت الدكتورة جيهان حسن علي دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها في حي الأسمرات.

وفي جلسة بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة"، استعرضت الدكتورة شيرين غالب تعريف العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في التعليم والعمل والميراث، وأكدت أهمية ممارسة الرياضة.

كما أشارت إلي خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلي العديد من المضاعفات والنزيف وقد يؤدى الى الوفاة، مؤكدة علي أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة.

فيما تحدثت دكتورة زينب النجار عن "مخاطر الزواج المبكر"، مشيرة إلى دور الأم في حماية بناتها من الممارسات والعادات الخاطئة وأنه لابد من إعطاء الفتاة الفرصة لتمارس حياتها بشكل طبيعي، ثم أشارت إلي أهمية تعليم الفتاة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

والقت الدكتورة هدير القصاص الضوء على أنواع العنف ضد المرأة كالعنف اللفظى والجسدي والنفسي، " وآثاره النفسية علي الفتاة، حيث يؤدي إلي انعدام الثقة بالنفس وضعف الشخصية، والاكتئاب والقلق، وأضافت أن ختان الإناث عادة ليست لها علاقة بالعفة والطهارة.