الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الباز يلتقي جمهور معرض مدينتي الأول للكتاب.. غدًا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

يلتقي جمهور معرض مدينتي الأول للكتاب مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في حوار مفتوح حول موسوعة " المضللون .. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان" الصادرة في خمسة أجزاء عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتدير الحوار الإعلامية منة الشرقاوي، في الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار النشاط الثقافي لمعرض مدينتى الأول للكتاب الذي افتتحه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في ٣٠ نوفمبر الماضي ويستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة 50 ناشرًا يقدمون عددا ضخما من الكتب المتنوعة تناسب مختلف الأعمار، كما يقدمون تخفيضات على كتب الأطفال لتشجيعهم على القراءة.

يذكر أن معرض مدينتي الأول للكتاب، يعد ثالث أكبر معرض للكتاب في مصر من حيث المساحة بعد معرضي القاهرة والإسكندرية.

جدير بالذكر أنه صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» في أجزائه الـخمسة، للدكتور محمد الباز، والذي تتبَّع فيه ما قيل فى حق الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها تقريبا، منذ بدايتها من العام 1928 فى الإسماعيلية وحتى الآن.

الإعلامي الدكتور محمد الباز سلسلة المضللون معرض مدينتي الأول للكتاب منة الشرقاوي إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

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