في يوم ميلاده.. مشاهد من مواقف «محمود حميدة» المثير للجدل

فنان طموح عُرف على مدار مسيرته الفنية بقوة شخصيته ومواقفه الجادة.. «محمود حميدة» لعب العديد من الأدوار وأحسن تقديمها للجمهور ليحفر إسمه فى تاريخ الفن كأحد عمالقة القرن الحالي..

يصادف اليوم ٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنان المثير للجدل «محمود حميدة»، المعروف بمواقفة الجادة وآرائه الصريحة التي عادًة ما تثير ردود الأفعال والجدل بين متابعيه.

يستعرض «الدستور» في السطور التالية أشهر المواقف التى أثارت بها محمود حميدة الجدل..

قلع البنطلون

قام الفنان محمود حميدة بخلع “البنطلون” الخاص به في برنامج رامز تحت الأرض، وهو الأمر الذي لم يتقبله الجمهور وجعله محل انتقاد الجميع وقالوا انه تصرف غير لائق بتاريخ فنان كبير مثل محمود حميدة.

حداد على شادية

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أثار “حميدة” الجدل بعد رفضه الوقوف حدادًا على روح الفنانة الكبيرة شادية ولكن مديرة أعماله أكدت أن أحدًا لم يطلب من الحضور الوقوف حدادًا، ولكن كل ما في الأمر أنه تم عرض صور للفنانة شادية ووقف الحضور دون طلب من أحد.

وتابعت: وقتها “محمود حميدة” كان يعاني من ألم فى الظهر منعه من الوقوف ولكنه يظهر في الصور وهو متأثر وعلى وجهه علامات الحزن لأنه كان يحب شادية بشكل كبير.



فاسدون بالضرورة

قال محمود حميدة، خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري قي برنامجها “أنا وأنا”، إن كل من تجاوز الخمسين من العمر فاسد بالضرورة، وأنه يعتبر نفسه فاسد كغيره ممن تعدوا هذا السن قائلا: أنا فاسد علشان موجود فى مكان فاسد، كما أنني عشت الفساد ومارسته فى الحياة بمعنى الموافقة عليه، وكنت أرى أي شخص فاسد ولا أعترض حتى اعتدت على الفساد".

شربت كل حاجه

وفى اللقاء ذاته، قال حميدة إنه تعاطى كل ـأنواع المخدرات على مدار حياته إلا أنه لم يدمن أبدًا، وتابع: "عمري ما أدمنت أي حاجة بس جربت وشربت كل حاجة، ولا يمكن للممثل العمل وهو خارج حدود العقل".

لحظات حمورية

لم يخشى “حميدة” من وصف الأخطاء في حياته بأنها “لحظات حمورية” وقال: "دخلنا كثير من الأخطاء التربوية التى جعلتنا لا ننظر إلا فى اتجاه واحد ولا نعرف إلا إجابة واحدة لكل سؤال، فأصبحنا لا نفكر إلا فى اتجاه واحد، يا صح يا غلط، يا أبيض يا أسود، وأنا فى النقطة دى كنت حمار، انا كنت حمار جدًا لدرجة إني لو بكلم حد وكلامه ماعجبنيش كنت أقوم أضربه وأمشي، لكن بناتي ربوني كويس وخلوني أقعد ساكت متكلمش".

انتى مبتفهميش

خلال البرنامج، استفزته سمر يسري وقالت :"أنت تتصف بالدناءة، وقلت ذلك عن نفسك في مرة"، ورفض حميدة هذا الوصف، وقال لها: “أنا ما قلتش كده ومش من حق حد يقولي كده، أنا قلت نفسي فيها دناءة زي أي نفس، ولكن صفة الدناءة مش عندي إطلاقا إنتي مش عارفة انتى بتقولي إيه، وعلى فكرة انتي مابتفهميش”.

قاطع والده

وقال محمود حميدة في أحد لقاءاته أنه خاصم والده لمدة 4 سنوات، بسبب تغييره لعاداته ومفاهيمه التي لم يقبلها والده ولكنهما تصالحا بعد ذلك، وأصبح التعامل بينهما بشكل طبيعي بعد تفهم والده.

أنا مغرور

قال حميدة في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج "قصر الكلام"، إن وصفة بالشخصية المغرورة أمر صحيح، وتابع:"أنا مغرور ولكن بحاول التخلص من تلك الصفة".

مش شبه حد

ثار محمود حميدة ولم يهدأ عندما قال له المراسل في أحد المهرجانات: “يُشبهك البعض بالنجم العالمي روبرت دنيرو”، ليرد عليه قائلًا: “أنا اسمي محمود حميدة، تعرف تنطق اسمي، زمان شبهوا فريد شوقي بأنطوني كوين، أنا زعلت لإني كنت شايف إنه جنب فريد شوقي مايسواش، وأنا عن نفسي لا يشرفني ولا يسعدني التشبيه ده”.

“أبويا معلمنيش ببلاش”

قال عن ظهوره في أحد البرامج: أنا أول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، عشان أبويا معلمنيش ببلاش علشان أطلع وأجي أتكلم معاكي من غير فلوس.

محمد رمضان أفضل

وأثناء ظهوره في برنامج كلاكيت أشار محمود حميدة إلى أن محمد رمضان أفضل من أحمد زكي، وأحمد الفيشاوى أفضل من نور الشريف، بل ومنه هو أيضًا، لما يتمتعان به من موهبة، كما أن بدايتهما جاءت متفجرة، وقال إن المطربة آمال ماهر كموهبة أفضل بكثير من أم كلثوم، إلا أن شخصية الأخيرة الفنية كانت متكاملة، لهذا لم يتمكن أحد من تجاوزها، بينما لم تكمل الأخيرة تعليمها لتصل للتكامل الفني.