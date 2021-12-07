مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 رحلات دولية.. اليوم

ستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات جوية دولية سياحية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت الماضي، و3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، إذ يشهد المطار خلال الأسبوع الجاري ارتفاع معدلات الوصول من معظم الدول الأوربية.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر وصول خلال الأسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من إيطاليا و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، لنقل ما يقرب من 4 آلاف سائح.

كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية في مرسى علم حالة من الانتعاشة، تزامنا مع بداية الفصل الشتوي والي من المتوقع ان يشهد كثافة ركابية وجوية مختلفة الجنسيات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الشتوي.

وتلتزم المطارات سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية؛ لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.