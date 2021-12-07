«الصحة»: رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستبدأ في إرسال الرسائل للمواطنين الذين يستحقون الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الوزارة حددت عددا من الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة و العاملين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل المواطنين بما يقرب من 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال جرعات جديدة من اللقاحات خلال أيام.

وأوضح، أن الأعراض الجانبية للقاحات طفيفة جدا بالنسبة لنسبة الحماية التي تقدمها للمواطنين من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس، مطالبًا المواطنين بسرعة التسجيل؛ للحصول على اللقاح في الوحدات والمراكز الصحية التي خصصتها وزارة الصحة والسكان.

يذكر أن عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة سير العمل في منظومة التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا، والوقوف على التحديات والعقبات لتذليلها.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للبدء في تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن متابعة تطعيم الأطفال من سن 12 عاما وحتى 15 عاما، مؤكداً متابعة التقارير اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين، والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة بالمحافظات لزيادة عدد مراكز خدمة المواطنين، لتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين فيما يخص تلقي اللقاحات.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة علمية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً في المحافظات الأقل في نسب الإقبال على التطعيم، لافتًا إلى أن اللقاحات هي حائط الصد الأول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا وخفض نسبة الوفيات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع توافر كافة أنواع اللقاحات بمراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تصنيع اللقاحات محلياً داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مشيراً إلى عقد اجتماع دوري لمناقشة المستجدات والوقوف على التحديات التي تواجه العمل بمنظومة تطعيم المواطنين والعمل على حلها.