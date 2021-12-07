الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الهند تتفوق على البرازيل كمورد أول أغذية للعالم العربي منذ 15 عاما

الهند
الهند

تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى الدول العربية للمرة الأولى منذ 15 عامًا، بعد أن عطلت جائحة «كوفيد-19» التدفقات التجارية في عام 2020، وفقا لبيانات قدمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لرويترز اليوم الثلاثاء، إذ أن العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل، لكن بُعدَه عن تلك الأسواق كان له أثره إذ أضر الوباء بالخدمات اللوجيستية العالمية.


وأظهرت البيانات أن البرازيل استحوذت على 8.15 بالمئة من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضو في الجامعة العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25 بالمئة من تلك التجارة، منهية بذلك تميز البرازيل منذ 15 عاما.


وعلى الرغم من استمرار المنافسة، فقدت البرازيل تفوقها أمام الهند ومصدرين آخرين مثل تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وسط تعطل طرق الشحن التقليدية.


والشحنات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت تصل خلال 30 يوما، ربما تصل الآن خلال ما يصل إلى 60 يوما، وفقا للغرفة، في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.


وارتفعت الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الدول العربية 1.4 بالمئة فقط من حيث القيمة إلى 8.17 مليار دولار العام الماضي. وبين شهري يناير وأكتوبر من هذا العام، بلغ إجمالي المبيعات 6.78 مليار دولار، بزيادة 5.5 بالمئة، مع انحسار المشكلات اللوجيستية، حسبما أظهرت بيانات الغرفة.


وأدى دفع الصين لزيادة مخزوناتها الغذائية خلال الجائحة أيضا إلى تحول مسار بعض من تجارة البرازيل مع العرب، إذ اتجهت دول رائدة مثل السعودية إلى تكثيف الترويج لإنتاج الغذاء محليا مع البحث عن موردين بدلاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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