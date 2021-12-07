ضبط سائق وبحوزته 60 «طربة» من مخدر الحشيش فى الغردقة

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، فى ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، وذلك بمنطقة الأحياء شمالي مدينة الغردقة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بمعلومات تلقاها العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يعاونه الرائد الحسيني حلمي بمباحث الفرع، بقيام سائق يستقل سيارة نصف نقل بطريق الاحياء شمالي مدينة الغردقة بحيازة كمية من مخدر الحشيش لتوزيعها على تجار التجزئة بالغردقة.

وتمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، يعاونه الرائد الحسيني حلمي؛ ، بعد تقنين الإجراءات من ضبط السائق وبحوزته 60 طربة حشيش وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.