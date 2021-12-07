الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تنظم مؤتمرا دوليا لعلوم الحاسب الآلي.. السبت

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات CSS والجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع الإسكندرية، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق:  International conference on Computer Theory & Applications.

ويقام المؤتمر في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير - الإسكندرية بالنظام الهجين، الذي يتضمن كل من الحضور، وكذلك التواصل عبر الإنترنت، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى 31  عامًا متتالية محفلا لالتقاء العلماء والخبراء والمتخصصين والباحثين في مجالات نظریات وعلوم الحاسب والتطبيقات المختلفة في كافة مناحي النشاط البشري لتبادل الأفكار والخبرات وأوجه التعاون المشترك، كما يتم نشر البحوث المقبولة في النشرة الإلكترونية للمؤتمر The Conference Electronic Proceedings، ويتم فهرستها في كل من Scopus and IEEE Xplore لدعم استفادة الباحثين في مجالات عمل المؤتمر.


ويتناول المؤتمر  الموضوعات التالية على سبيل المثال: «الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية والروبوتات تطبيقات الحاسب شبكات الحاسبات وأمن المعلومات والحاسبات أنظمة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي ومعالجة الصور والتعرف على أنماط إنترنت الأشياء والحوسبة».

ويتم تنظيم هذا المؤتمر من خلال الرئاسة الشرفية للدكتور إسماعیل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئاسة أ.د. يسري الجمل رئيس الجمعية العلمية للحاسبات، ومشاركة أ.د. علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف أ.د. أيمن عادل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومقرر المؤتمر.


ويدعو المؤتمر سنويا نخبة من العلماء والمتخصصين داخل وخارج مصر، لتقديم محاضرات عامة عن أحدث اتجاهات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

كما تقدم الأكاديمية هذا العام عددًا من منح التسجيل للمؤتمر للأوراق البحثية المتميزة، وذلك للباحثين المصريين.

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمرآ الحاسب السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

«الصحة»: رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود أسئلة مقالية في امتحان الفلسفة بالثانوية العامة

«لا تتحدث بالهاتف.. والسير عكس الاتجاه».. نصائح المرور لتفادى العاصفة الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون