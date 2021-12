«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تنظم مؤتمرا دوليا لعلوم الحاسب الآلي.. السبت

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات CSS والجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع الإسكندرية، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق: International conference on Computer Theory & Applications.



ويقام المؤتمر في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير - الإسكندرية بالنظام الهجين، الذي يتضمن كل من الحضور، وكذلك التواصل عبر الإنترنت، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى 31 عامًا متتالية محفلا لالتقاء العلماء والخبراء والمتخصصين والباحثين في مجالات نظریات وعلوم الحاسب والتطبيقات المختلفة في كافة مناحي النشاط البشري لتبادل الأفكار والخبرات وأوجه التعاون المشترك، كما يتم نشر البحوث المقبولة في النشرة الإلكترونية للمؤتمر The Conference Electronic Proceedings، ويتم فهرستها في كل من Scopus and IEEE Xplore لدعم استفادة الباحثين في مجالات عمل المؤتمر.



ويتناول المؤتمر الموضوعات التالية على سبيل المثال: «الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية والروبوتات تطبيقات الحاسب شبكات الحاسبات وأمن المعلومات والحاسبات أنظمة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي ومعالجة الصور والتعرف على أنماط إنترنت الأشياء والحوسبة».

ويتم تنظيم هذا المؤتمر من خلال الرئاسة الشرفية للدكتور إسماعیل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئاسة أ.د. يسري الجمل رئيس الجمعية العلمية للحاسبات، ومشاركة أ.د. علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف أ.د. أيمن عادل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومقرر المؤتمر.



ويدعو المؤتمر سنويا نخبة من العلماء والمتخصصين داخل وخارج مصر، لتقديم محاضرات عامة عن أحدث اتجاهات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.



كما تقدم الأكاديمية هذا العام عددًا من منح التسجيل للمؤتمر للأوراق البحثية المتميزة، وذلك للباحثين المصريين.