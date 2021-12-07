هل يجوز إخراج الزكاة نيابة عن والدي المريض بالزهايمر؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال من أحد المتابعين لدار الإفتاء عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: والدى مريض بالزهايمر، فهل يجوز أن أخرج الزكاة نيابة عنه؟ وهل تجب عليه الزكاة باعتباره مريض بمرض غير مدرك معه ما يحدث حولنا؟ وتعد مسائل الزكاة من أكثر الأسئلة التي عليها نسبة إقبال كبيرة عبر البث من جانب المسلمين حول العالم.

من جانبها، ذكرت دار الإفتاء: “تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر، وذلك على الرأى المختار للفتوى، لأن الزكاة حقُّ المال، ويجوز أن ينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها سواء ابنه أو غيره”.

وأضافت الدار أنه تجب الزكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر، وذلك في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة، فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.

وتابعت: وأما في المرحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.

وأوضحت الدار، أنه يشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.