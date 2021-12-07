استقبل الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتور علي الأنور مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية، وفدًا من مستشفى GOSH البريطانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مني الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال، ولفيف من رؤساء الأقسام والأساتذة بالمستشفى منهم الدكتور مصطفى هدهد، والدكتور هشام عوض والدكتورة حنان إبراهيم والدكتور إيمان رجب.

يأتي اللقاء في إطار تفعيل الشراكة بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى GOSH البريطانية، لتبادل الخبرات وتدريب الأطباء على مدار خمس سنوات.

حيث تم توقيع اتفاقية في وقت سابق بين مستشفى جريت أورموند ستريت «جوش GOSH»، وهي جزء من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة «NHS» ومستشفى جامعة عين شمس، والتي تعد إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وينص العقد بين الطرفين، والذي تم تنفيذه بتمويل من مؤسسة البنك التجاري الدولي، على إنشاء برنامج طموح مدته خمس سنوات بين جوش وعين شمس.

ويعمل المستشفيان، معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام، سوف يطورون ويبدأون برنامجا تدريبيا تعليميا سريريا شاملا في هذه المجالات، وجزءا رئيسيا من الشراكة يكون برنامج استشاري زائر من مستشاري GOSH وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، ما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH في لندن.