الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

روسيا: إجمالى الغرامات المفروضة على جوجل وصل إلى 58 مليون روبل

جوجل
جوجل

قالت السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة "تاجانسكي" بالعاصمة الروسية "موسكو"، زلفيا جورنتشوك، إن قاضي محكمة الصلح في موسكو، فرض غرامة جديدة على "جوجل" بقيمة مليوني روبل (حوالي 30 ألف دولار)، ليرتفع إجمالي الغرامات المفروضة على جوجل إلى 58 مليون روبل.

وأضافت جورنتشوك -  أن "سبب الغرامة كان وكالسابق، عدم إزالة المحتوى المحظور"، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي للغرامات المفروضة على الشركة الأمريكية في روسيا ارتفع إلى 58 مليون روبل.

وتابعت: "بموجب قرار القاضي، تمت إدانة شركة جوجل بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية الروسي، وتم فرض غرامة مالية على الشركة بقيمة مليوني روبل".

وفي وقت سابق اليوم، غرّمت المحكمة شركة "جوجل" مبلغ مليوني روبل أيضًا وفق محضر مماثل، وكذلك وفق محضرين آخرين بمبلغ 10 ملايين روبل، وذلك لعدم حذفها روابط تحتوي على مواد ممنوعة في روسيا.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة روسية بتغريم "جوجل" مبلغ 3 ملايين روبل روسي (40 ألفًا و219 دولارًا) لعدم حذف محتوى اعتبرته المحكمة جزءا من نزاع أوسع بين روسيا وشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المملوكة لشركة "ألفابيت".

وذكر موقع "جادجتس 360" التكنولوجي، أنَّ روسيا هددت في أكتوبر بتغريم جوجل نسبة مئوية من مبيعاتها السنوية في روسيا لفشلها المتكرر في حذف المحتوى المحظور على محرك البحث الخاص بها وعلى يوتيوب، في أقوى تحرك لموسكو حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

ولفت الموقع إلى أنَّ روسيا أصدرت، في هذا السياق، العديد من الغرامات الصغيرة بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام، وأبلغت أنها لن ترفع القيود المفروضة على الأجهزة المحمولة حتى تتم إزالة كل المحتوى غير القانوني.

وبالمثل، فرضت هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار غرامات بقيمة 20 مليون يورو على جوجل وآبل، وهي المرة الثانية التي يعاقب فيها المنظم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين هذا الأسبوع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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