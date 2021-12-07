أبوالغيط يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لبحث القضايا المشتركة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث بحث معه أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، والتنسيق المسبق بين المنظمتين تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة أن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتان في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين، مشيراً إلى أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات.

كما استقبل أحمد أبو الغيط، اليوم ، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم .

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان بأن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكداً أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بالعراق عمار الحكيم أهمية حماية المسار الديمقراطي بالبلاد، وحسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، وتبنّي أقصى درجات الشفافية والمهنية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية تُمهد لتشكيل مجلس نواب وحكومة مقتدرين يلبيان تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة.