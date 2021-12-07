الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء السعودى» يندد بسلوك ميليشيا الحوثى الإرهابى تجاه المدنيين

الملك سلمان
الملك سلمان

ندد مجلس الوزراء السعودي، بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسئول من الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، مؤكدا اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إن المجلس أكد بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.

وحول ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة كورونا، أعتبر المجلس أن ما تقدمه المملكة من مساعدات طبية ووقائية، ومساندتها للجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من مخاطرها في مختلف دول العالم، يأتي امتداداً لدورها الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الأزمات، والوقوف مع المتضررين في شتى بقاع الأرض.

وأشار وزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعد، إلي أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى إلى عدة قرارات، منها تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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