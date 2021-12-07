وفاة فيليب عقد أزمة هارى وميجان.. هل فشلت الملكة فى حل الخلاف؟

ادعى آرثر إدواردز الكاتب الملكي أن الملكة اليزابيث الثانية كانت تناقش أزمات الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وانفصالهم عن العائلة المالكة مع الأمير فيليب هاتفيا قبل وفاته بأسابيع قليلة، بينما كان يرقد في المستشفى.

وتابعت: أن هذه التصريحات جاءت خلال فيلم وثائقي يتحدث عن الأشهر الـ 11 الأخيرة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا بعنوان "2021.. عام الملكة المروعة".

ووصف الفيلم العام بأنه كان من أكثر الأعوام اضطرابًا بالنسبة للملكة التي تستعد للاحتفال بمرور 70 عامًا على حكمها في عام 2022 باحتفالات اليوبيل البلاتيني، لذلك فمن المحتمل ألا ترغب في أن يتم تذكيرها ببعض الأحداث الكبرى التي وقعت هذا العام.

وأكدت الصحيفة أنه خلال هذا العام تم الكشف عن مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل الأمير أندرو - والتي "ينفيها بشكل قاطع" - في المحكمة مع تحديد جلسة استماع جديدة له في شهر يناير المقبل، وهو ما كان بمثابة صدمة للملكة.

وتابعت: أنه في هذه الأثناء، تأثرت الملكة برحيل ميجان وهاري لفترة طويلة بصفتهما من كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2021.

وأضافت أنه في ظل الخلافات بين أفراد العائلة المالكة، شعرت الملكة بالحزن بسبب وفاة زوجها الأمير فيليب.

توفي دوق إدنبرة في أبريل بعد نقله إلى المستشفى قبل أسابيع من ذلك "كإجراء احترازي".

وكشفت الصحيفة أنه بينما كان الدوق في الفراش، ناقشت الملكة معه وضع ميجان وهاري معه عبر الهاتف، وقال: "لابد أنها كانت قلقة ، لكنها ربما تحدثت إليه كل يوم على الهاتف".

وتابع: "لقد ناقشت وضع هاري وميغان عبر الهاتف مع فيليب، ولو كان ظل حيا لكان نجح في تهدئة الملكة واحتواء الموقف وحل الازمة مع الزوجين".

وتنحى هاري ميجا بشكل كامل عن واجباتهما الملكية في نهاية مارس من العام الماضي، وفي نفس الشهر اجرى الزوجان الملكيان مقابلة مع صديقتهما أوبرا وينفري اثارا فيها سلسلة من المزاعم لتشويه صورة العائلة المالكة، زقدم الزوجان سلسلة من الادعاءات الصادمة خلال محادثتهما التي استمرت ساعتين مع اوبرا.

من بين أكثر ادعاءاتهم إدانة، من وجهة نظر العائلة المالكة، الادعاء بأن أحد كبار أعضاء الشركة ، الذي لم يتم تحديد هويته، أثار "مخاوف" بشأن لون بشرة آرتشي عند ولادته.

في أعقاب مقابلة أوبرا ، قيل أن الأمير فيليب اعتقد أن ادعاءات ساسكس كانت "جنونًا"، وفقًا لما ذكره جيلز براندريث ، كاتب سيرة فيليب.

قال: "أعرف من شخص مقرب منه أنه يعتقد أن مقابلة ميجان وهاري مع أوبرا وينفري كانت" جنونًا" و "لن يأتي بعدها أي خير".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من معارضة فيليب الواضحة لبرنامج أوبرا، قال براندريث إن الدوق يتفهم قرار هاري بالتخلي عن واجباته الملكية، ونُقل عنه قوله: "إنها حياته".