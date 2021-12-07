طلب إحاطة بسبب حفل جامعة جنوب الوادى المخالف للإجراءات الاحترازية

تقدم النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ورئيس جامعة جنوب الوادي، بشأن تنظيم حفل بجامعة جنوب الوادي؛ بحضور عدد كبير من الطلاب بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة وباء كورونا.

جانب من الحفل

وجاء في طلب الإحاطة أن ما يحدث اليوم بتاريخ ٧ ديسمبر 2021 ، يعرض حياة الطلاب بجامعة جنوب الوادي للخطر وعدم المسئولية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والأمنية في إقامة حفلة في هذا الوقت بهذا الحجم والتكدس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من وباء كورونا.

وأشار الطلب إلى أنه نتيجة هذا التكدس، أدى إلى حدوث إصابات كبيرة بين الطلاب، وتم نقل عدد منهم من خلال عربات الإسعاف إلى المستشفيات داخل الجامعة.

وجاء طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.