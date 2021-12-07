الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: 644 ألف فدان بطاطس خالية من العفن البني

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٤ ألف فدان، لافتة إلى أنه تم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تأسيس ٣٤ مزرعة جديدة، بمساحة ٣٣ ألف و٨٢٠ فدانا.

وأضافت بلابل، في تقرير رسمي حول ما أنجزه المشروع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية نوفمبر، أنه تم إجراء أعمال الصيانة لمساحة ٣٤٧٢ فدانا، كذلك تم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد، حيث بلغت إجمالي مساحاتها حتى الآن حوالي ٦٣ ألف فدان.

وأوضحت مدير المشروع، أنه تم خلال نفس الفترة فحص ٩٨٣١ عينة من تقاوي الكسر المحلي بلغت كميتها ١٩٦ ألف و١٨٣ طنا، فضلا عن ٣٢١٠ عينات تقاوي مستوردة بلغت كميتها ٧٨ ألف طن حتى الآن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها التقاوي المعتمدة الخاصة بزراعات العروة الشتوية للمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية لـ(٧٠ ثلاجة) ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (٩٠ ثلاجة) خلال هذا الموسم، لافتة إلى أنه تم متابعة عمليات شحن التقاوي المعتمدة المستخدمة لزراعة العروة الشتوية داخل المناطق الخالية، إضافة إلى تحديث خرائط كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022، وتحديث تطبيقات لوحة المؤشرات استعدادا للموسم التصديري الجديد 2021-2022.

وقالت مدير المشروع إنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات المطلوبة لمتابعة الأكواد المزروعة، حيث تم إجراء تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الشتوية حتى تاريخ نهاية نوفمبر، كذلك يتم متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة داخل أجهزة المناطق الخالية، فضلا عن تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروة الشتوية المعتمدة حتى الآن.

وأوضحت أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين من قسم الهندسة الزراعية التابع لجامعة القاهرة حول استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجال الزراعة، كما تم تدريبهم على استخدام التابلت في إدخال البيانات بنظم المعلومات الجغرافية، كذلك تم تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين من مختلف الجامعات المصرية للتعرف على الطرق المعملية المختلفة للكشف عن البكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

-الزراعة ٦٤٤ الف فدان إجمالي مساحة المناطق الخالية العفن البني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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