الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مقار يترأس اجتماع كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان

الانبا مقار
الانبا مقار

اجتمع الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، الآباء كهنة الايبارشية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالشرقية.

وقالت الصفحة الرسمية لمطرانية الشرقية ومدينة العاشر، إنه الأنبا مقار ترأس عظة القداس الإلهي "حزن يتحول إلي فرح"

ناقش فيها نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس بعض النقاط.. مثل رجوع النفس البعيدة عن الله. وكل تعب في الخدمة سيتحول لفرح، وأن الله يتمهل ولكنه سيستجيب وسيتحول الحزن إلي فرح. فهو يأتي متأنيًا وليس متأخرًا. وإن كان العالم يعطينا ضيقات، فالمسيح يعطينا الفرح، بجانب أن المسيح الذي غلب العالم يحول الضيقة لفرح، وهو الذي نجانا وهو الذي يُنجي وسيُنجي. هو أمس واليوم وإلي الأبد.

كما ناقش نيافته بعض الأمور الادارية والروحية الخاصة بالايبارشية، وألقى عظة للآباء الكهنة عن الثالوث والأسرار.

هذا وكان قد افتتح مؤخرا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للاقباط الارثوذكس، كاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بالحي ال ١٦ بمدينة العاشر من رمضان، بصلاة القداس الالهي.

إبتدأت أعمال الحفر والبناء بالكنيسة في عام ٢٠١٩م بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما قام نيافته بتطييب جسد الشهيد العظيم مار مينا، ودشن نيافته مجامر وأواني الخدمة.

وكان ايضا قد صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للاقباط الارثوذكس القداس الالهي، بكنيسة الشهيد أباسخيرون القليني بقرية المناشي التابعة للإيبارشية.
وقبل صلاة القداس الإلهي، دشن نيافته معمودية الكنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان، ودشن أيضًا أيقونة القديس يوحنا المعمدان  وأواني الخدمة.

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وائل لطفي

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