فشار وبلح.. ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة في أسوان (فيديو)

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة أحد الأسر النوبية بمنازلهم للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة في القافلة، علاوة على المشروعات الجارية الغير مسبوقة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وحرصت الأسرة النوبية على ضيافة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتقديم الفشار والبلح كضيافة لها أثناء تواجدها داخل منزلهم، بالإضافة إلى اهداء الوزيرة سلسلة ملونة مصنوع يدويًا كهدية تذكارية لها.

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وجاء ذلك على هامش تفقد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والقيادات التنفيذية والشعبية بأسوان القافلة الطبية الموسعة، بقرية المضيق بنصر النوبة.

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

ويتم تنظيم القافلة في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة، وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان ومؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري ومديرية الشئون الصحية بأسوان وروتا بيوجن للأدوية ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وتتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 10 تخصصات طبية، وتشمل : الرمد والباطنة والاطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وانف واذن والجراحة وكذلك سوف يتواجد فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسي المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقاً بالقرية.

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة