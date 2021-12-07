الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فشار وبلح.. ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة في أسوان (فيديو)

ضيافة وزيرة الهجرة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة أحد الأسر النوبية بمنازلهم للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة في القافلة، علاوة على المشروعات الجارية الغير مسبوقة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

received_1083513309135427
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وحرصت الأسرة النوبية على ضيافة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتقديم الفشار والبلح كضيافة لها أثناء تواجدها داخل منزلهم، بالإضافة إلى اهداء الوزيرة سلسلة ملونة مصنوع يدويًا كهدية تذكارية لها.

received_1033568770549083
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وجاء ذلك على هامش  تفقد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والقيادات التنفيذية والشعبية بأسوان القافلة الطبية الموسعة، بقرية المضيق بنصر النوبة.

received_1274403203074532
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

ويتم تنظيم القافلة  في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة، وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان ومؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري ومديرية الشئون الصحية بأسوان وروتا بيوجن للأدوية ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

received_1044335703084128
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة

وتتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 10 تخصصات طبية، وتشمل : الرمد والباطنة والاطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وانف واذن والجراحة وكذلك سوف يتواجد فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسي المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقاً بالقرية. 

ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
ضيافة وزيرة الهجرة بأحد بيوت النوبة
أسوان السفيره نبيله مكرم مراكب النجاة مؤسسة صناع الخير الخدمات الطبية محافظ أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

«الصحة»: رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود أسئلة مقالية في امتحان الفلسفة بالثانوية العامة

«لا تتحدث بالهاتف.. والسير عكس الاتجاه».. نصائح المرور لتفادى العاصفة الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون