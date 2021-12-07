الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في حلوان لـ9 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في حلوان، لجلسة 9 ديسمبر الجاري.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يماني وإبراهيم فهمي، وأمانة سر ياسر عبدد العاطي و هاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.ش" حاصل على دبلوم زراعة، تهمة تزوير محررات رسمية وهي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 6 لسنة 1989، ومحل صدورها محكمة الموسكي الجزئية بطريق الاصطناع، بأن اتفق على تزويرها مع مجهول على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة، فقام المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة وديلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بإصدارها ومهرها ببصمة خاتم مقلدة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشترك مع أخر في تزوير محررات رسمية وهي عدم حصول استئناف على للحكم الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 1989.

واشترك المتهم مع أخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف سيء النية في تزوير محررات رسمية محل الاتهام الثاني، بأن اتفق معه على تزويرها بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وشهد عضو الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات بقيام المتهم الأول بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة عن طريق اصطناع قضائي واستعماله بنقل ملكيتها عن طريق الشهر العقاري، وبإجراء التحريات السرية، تبين قيام المتهم بالاشتراك ، مع أخر باصطناع حكم مزور من الدعوى رقم 6 لسنة 1989 منسوي صدورها لمحكمة الموسكي الجزئية، وذلك بتقليد أختام الدولة والتوقيعات المزورة الخاصة بالمسئولين في هذه الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد احمد عطية محاكمة محررات رسميه حلوان

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