تفاصيل حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (صور)

أزاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الثلاثاء، الستار عن دورته الافتتاحية التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وتقام بالشراكة مع رعاة المهرجان مجموعة إم بي سي والخطوط الجوية السعودية وڤوكس سينما.

واستضافت جدة البلد أول سجادة حمراء لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح الذي شهد عرض فيلم ”سيرنو“ للمخرج الحاصل على جوائز جو رايت.

وشهدت السجادة الحمراء مرور كبار النجوم والمواهب السينمائية العربية والعالمية من العالم العربي هاني أبو أسعد، أميرة دياب، محمد هنيدي، إيناس الدغيدي، صبا مُبارك، نيللي كريم، عماد مرزوق، لبلبة، هالة صدقي، نجيب بلقاضي، إلهام شاهين.

من بقية أنحاء العالم أنطوني ماكي، كاترين دينوڤ، ڤينسنت كاسل، كلايڤ أوين، تيري فريمو، هيلاري سوانك، ميشيل مورون، ستيفن دورف، جون كورتارينا، أليخاندرا أونيفا، تينا كوناكي، أليساندرا أمبروسيو، كانديس سوينبويل، سارة سامبايو، إرينا شايك، ساشا لوس، التون مايسن، ريك يون، سونيا بن عمّار، شانينا شايك، لينا بيرمينوفا، وآخرون.

كما شهدت السجادة الحمراء باقة كبيرة من نجوم السعودية ومواهبها بمن فيهم يعقوب الفرحان، فاطمة البنوي، وحيد جمجوم، حسن عسيري، يوسف الجرّاح، خالد الفرّاج، ياسر السقاف، علي الكلثمي، محمد أبو حمدان، فيصل الدوخي، محمد الدوخي، إبراهيم الخيرالله، علاء فادن، صهيب وفارس قُدس، ميلا الزهراني، إلهام علي، خالد صقر، مشعل الجاسر، براء عالم، خالد الحربي، العنود سعود، سعد عبد العزيز، وعبد الله ظهران.

كما شهد حفل الافتتاح حضور أعضاء لجان تحكيم الدورة الافتتاحية وهم جيوسبي تورناتوري، شيرين دعيبس، هند صبري، دانيلا ميشيل وعبد العزيز الشلاحي من لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، وعهد كامل وخضر عيدروس من لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ. يُذكر أن مراسم حفل الافتتاح انطلقت مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي