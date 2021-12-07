استجابة سريعة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لسكان مدينة «بيتشو»

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة تفقدية لمدينة بيتشو فور علمها بشكاوى سكان المدينة للوقوف على الحالة العامة للمدينة والتواصل المباشر مع المواطنين من قاطنيها والتوصل إلى ما يعانون منه من مشاكل وشكاوى.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

والتقت نائب محافظ القاهرة مع عدد كبير من المواطنين وتواصلت معهم بشكل مباشر واستمعت إلى شكواهم ووجهت على الفور رئيس حى البساتين اللواء أحمد جودة ومجموعة العمل المرافقة لها بعمل حملات مكبرة تشمل جميع أرجاء المدينة كما وجهت بعقد اجتماع فورى لعرض المحاور الرئيسية المتسببة فى هذه الأزمة وأيضًا لمناقشة أفضل السبل للقضاء على هذه المشكلات بشكل جذري وعدم عودتها أو تكرارها.

كما شددت على ضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بالمنطقة.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

وقد قامت نائب محافظ القاهرة من خلال مرورها بالشوارع والميادين بنطاق المدينة بمتابعة مشكلة أشغال الطريق ووجهت بضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائى وجزرى باعتبار ان هذا المظهر يسئ إلى الشكل العام ويجعل المنطقة تظهر بمظهر غير حضاري إلى جانب تعطيل المارة من المواطنين كما تسبب الاختناق المرورى بهذه المنطقة الهامة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحي ومتابعة صيانة الانارة، كما اكدت على ضرورة التواجد الميداني ليل نهار بجميع الشوارع والميادين لتحقيق الانضباط ومراعاة مصالح المواطنين إلى جانب ضرورة المتابعة الدائمة والرصد لأي مخالفات والتعامل فى هذا الشأن بكل حزم وبقوة القانون وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

ولفتت إلى ضرورة بذل كافة الجهود لمراعاة ومتابعة كل ما يؤرق المواطن والسعي لحله بشكل جذري وسريع إلى جانب الاهتمام بالخدمات والمشروعات الهامة والحيوية التي تهم المواطن والتي من شأنها أن توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من أن يعيش ويتمتع بمجتمع راقي متحضر بالاضافة إلى تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة