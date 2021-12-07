الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمل نعمان تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

امل نعمان
امل نعمان

تقدم الإعلامية أمل نعمان المذيعة بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وقائع المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يوم الخميس 9 ديسمبر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية ، وذلك بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان ، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي ، والفنان السعيد قابيل ، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية .

المذيعة أمل نعمان من المذيعات ذات الحضور والثقافة العالية اللاتي تظهرن على قناة النيل للأخبار، وبدأت عملها الإعلامي فى ماسبيرو من خلال مسابقة تقدمت لها بقناة النيل للأخبار، واجتازت الاختبارات بنجاح ، وقدمت عدة برامج منها: "صحافة الناس"  عن القضايا السياسية والاجتماعية  و" صباح جديد " و"المشهد" ، ومؤخرًا أجرت حوارًا مهمًا مع العالم د.فاروق الباز على قناة النيل عن رحلته مع "ناسا"، وحقق صدى واسعًا .

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان ، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، و تفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة الى الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وصيغة الجوائز الجديدة التي سيستحدثها المهرجان بالدورة المقبلة . 
يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى تنطلق في الفترة من  14 إلى 19 ديسمبر 2021 علي مسارح القاهرة وبعض المحافظات ، والتى تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي. 

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم و تتشكل لجنته العليا من كل من :  الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

الثقافة العالي لجان للمسرح المصرية القاهرة

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