أجواء شتوية وتقلبات جوية تشهدها بورسعيد (صور)

عزوف عن الصيد في شاطئ المتوسط..

شهد شاطئ بورسعيد، ارتفاع نسبي للأمواج وظهور واضح للسحب، وغاب المصطافين عن بحر بورسعيد، وسط توقعات بزيادة في التقلبات الجوية، وتواجد فرصة كبيرة لسقوط الأمطار.

كما امتنع الصيادين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن العمل في شاطئ البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس الغير مستقر التي تضرب المحافظة.

عزوف الصيادين

وتواجد مراكب ومعدات الصيد علي الشاطئ خارج مياه البحر، وذلك وسط غياب للصيادين، ولم يُقدم صيادين الصنارة كذلك علي ممارسة حرفتهم، في ذلك إنخفاض درجات الحرارة وزيادة حدة الرياح.

عزوف الصيادين

أكد الصيادين أن التيارات المائية متواجدة بشدة داخل المياة، وأكدوا أنها من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس القادم، مما يجعل الأسماك غير متواجدة على الشاطئ، ويُعطل حركة الصيد، ويحول دون الشباك والأسماك.

عزوف الصيادين

فيما امتنع الكثير من المواطنين عن التواجد في شوارع المحافظة اليوم، والتي ظهرت خالية من المارة إلا القليل الذي حرص على شراء احتياجاته اليومية، وتسلح الأهالي بالملابس الشتوية من البرد الشديد الذي تشهده المحافظة.

عزوف الصيادين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لطقس بارد على كافة الأنحاء خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 13 درجة.