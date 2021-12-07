«تعليم القليوبية» تدشن مسابقة المخترع الصغير بمشروعات صناعية وتكنولوجيا

دشن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مسابقة المخترع الصغير، والتي تجرى تحت تنفيذ وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والاتحادات الطلابية وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الطلاب يشاركون بمشاريع صناعية وتكنولوجية وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية، كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مع الطلاب المشتركين وتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وتمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

وفى سياق متصل أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة التوعية بمخاطر المواد المخدرة والإدمان بالمدارس الثانوية على مستوى المحافظة وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بهدف توعية النشء بمخاطر المخدرات والإدمان.

وفي هذا السياق استقبلت إدارة بنها التعليمية العقيد أحمد فاروق وكيل إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حيث جرى عقد ندوة تثقيفية لطلاب المدارس الثانوية التابعة للإدارة بمدرسة بنها الثانوية بنين حول توعية النشء والشباب بمخاطر تعاطي المخدرات تحت شعار "لا للمخدرات" تحدث فيها عن مخاطر المواد المخدرة والطرق والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمنع دخولها البلاد ومحاصرة المتاجرين فيها والقبض عليهم في حملات يومية محذرا من خطورة الوقوع في شباك مروجي هذهه المواد التي تؤذي الشباب وتسبب في ضرب الوطن في أمنه القومي.

وتضمنت الندوة عرض أفلام وثائقية عن كيفية دخول المخدرات إلى مصر وتوضيح من وكيل مكافحة المخدرات عن أنواعها وكيفية تهريبها داخل البلاد وكيفية سيطرة الدولة بكل ما اوتيت من قوة لمكافحة هذه التجارة.

وقال وكيل إدارة مكافحة المخدرات إن المخدرات هي تجارة الموت حيث ناقش الطلاب عن كيفية الابتعاد عن أصدقاء السوء موضحا طرق وكيفية استدراج الشباب الى الهاوية وما هي المصطلحات الغريبة عن أن المخدرات تساعد على تهدئة النفس وعن كيفية إدراج أصدقاء السوء واستهدافهم للشباب الذين هم عماد الوطن في جو يسوده الاحترام والتقدير المتبادل

شارك في الندوة طلاب مدارس بنها الثانويه بنين والإعدادية الثانوية الرياضية بنين والمدرسة الفندقية الثانوية ببنها.