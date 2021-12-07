الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 26 طربة حشيش بحوزة سائق في الغردقة

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

تمكنت مباحث شرطة قسم أول الغردقة من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان ورد إخطارا للواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، من الرائد إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن النقيب مصطفى أبو الليل من ضبط سائق يدعى "أ. ع .ا" بحوزته 26 طربة حشيش مخدر.

وتبين أن المتهم كان قادما من محافظة قنا وأثناء مروره تم تفتيشه وعثر بحوزته على كمية المخدرات المضبوطة سالفة الذكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وائل لطفي

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