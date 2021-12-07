الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

نجمات عالميات زينً السجادة الحمراء بفساتين حمل (صور)

أنجلينا جولي بملابس
أنجلينا جولي بملابس الحمل

تعتبر فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر على السيدة طوال حياتها، ويختلف التعامل مع هذه المرحلة باختلاف شخصية كل منهم، وفي عالم السينما، فضل عدد كبير من نجمات هيوليود، الظهور أثناء تلك الفترة، وحضور المهرجانات العالمية، ومارسن حياتهم بشكل طبيعي، وهن يرتدين فساتين صممت خصيًا لفترة الحمل.

تعرف فساتين الحمل بأنها واسعة وفضفاضة ولا شيء أكبر من ذلك، إلا أن ارتداء النجمات لها، منحها طابعًا خاص، وجعل من الممكن ارتداء ملابس واسعة وكبيرة ولكن تطفي نوعًا من الرقي، وهو ما أثبتته النجمات في مختلف العقود، بعد ظهورهم على السجادة الحمراء:

ونشر موقع «insider» إطلالات لعدد كبير من النجمات أثناء فترة الحمل، نرصدها في السطور التالية:

بوليتا

ارتدت بوليتا واشنطن فستان حمل أصفر على السجادة الحمراء عام 1991، وكان فستانها بدون الكتفين وذو خط رقبة لامع، والذي يتناسب تمامًا مع كعوبها الصغيرة الذهبية وقلادتها القصيرة.

بوليتا

جادا بينكيت

جادا بينكيت سميث حضرن حفل توزيع جوائز Blockbuster Entertainment في 10 مارس 1998، أثناء فترة حملها، واشتملت إطلالتها على السجادة الحمراء على فستان أسود بدون حمالات وأحذية مخملية وسترة بأكمام طويلة مصنوعة من الحرير.

جادا 

جينيفر لوبيز

وفي العام 2007، وبالتحديد في الثاني من ديسمبر، حضرت جينيفر لوبيز، حدث Condé Nast، وكان فستانها المتدفق يحتوي على حزام واحد على كتفها، بالإضافة إلى تنورة مطوية.

جينيفر 

أنجلينا جولي

وفي العام التالي، حضرت أنجلينا جولي العرض الأول لفيلم "Kung Fu Panda" في 15 مايو 2008، وارتدت جولي فستانًا كلاسيكيًا على السجادة الحمراء، تميز بتنورة بطول الأرض وخط رقبة على شكل V وأحزمة رفيعة.

أنجلينا 

هيلاري داف

ومؤخرًا في العام 2018، حضرت هيلاري داف، حدث Jif في مدينة نيويورك في 27 أغسطس، وأثناء تواجدها في نيويورك، ارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأحمر والأزرق مع حذاء من اللون الوردي، كانت داف ترتدي أيضًا مجوهرات دقيقة، وتترك شعرها يتدلى حول وجهها، وكان ذلك كله أثناء فترة حملها.

هيلاري
ملابس فضفاضة السجادة الحمراس ملابس انجلينا أزياء جينيفر لوبيز

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وائل لطفى

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