تارا عماد: سعيدة بالمشاركة في افتتاح أول مهرجان سينمائي بالسعودية

أعربت الفنانة الشابة تارا عماد، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بالتواجد في افتتاح أول مهرجان سينمائي في السعودية، موجها الشكر لإدارة المهرجان على دعوتها.

وتمنت تارا لكل القائمين على المهرجان وكل المشاركين في المسابقات، مضيفة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: "سعدت بوجودي في افتتاح أول مهرجان سينمائي في السعودية".

وانطلق في مدينة جدة السعودية مساء أمس الإثنين، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى التي يُعرض فيها 138 فيلما من 67 دولة ، وتقام فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام.

وتنتظر تارا عماد عرض مسلسل "ستات بيت المعادي" بعد غد الخميس، وهو مسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

جدير بالذكر.. عبرت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بعودة عرض مسرحية "علاء الدين"، والذي يتم عرضها على أحدى مسارح السادس من أكتوبر، بشكل شبه دوري وسط ردود أفعال إيجابية .

وحول عودة العرض مرة أخرى للجمهور في موسمه الثاني قالت تارا: "أنا سعيدة للغاية ومتحمسة لعودة المسرحية في موسمها الثاني، حتى أرى الجمهور وخاصة الأطفال الذين يحضرون بكثرة لرؤيتنا وهذا في حد ذاته أحساس جيد للغاية، وموافقتي بالطبع كانت فورية فعندما تحدث معي المخرج مجدي الهواري حول فكرة تقديم موسم جديد وافقت على الفور فهذا شرف عظيم أن أقف بجانب كل هؤلاء النجوم الكبار، كما أنني لدي أشتياق كبير لرؤية كل ما يخص العمل من ملابس واستعراضات وأغاني وغيرها من الأمور التي أحبها كثيرًا" .